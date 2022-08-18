Didem Sarı'nın sevgilisi İzzet Antebi'yi darp etti! "Yediğin dayağın daha beteri gelecek"

12 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl bitiren Didem Sarı ve İzzet Antebi arasında sular durulmuyor. İş insanı Antebi, eski eşi Didem Sarı'nın sevgilisi tarafından darp edildi.

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2009 yılında nikah masasına oturan Didem Sarı ve iş adamı İzzet Antebi geçtiğimiz yıl nedeni bilinmeyen sebeplerden dolayı ayrılmışlardı. İki çocukları bulunan eski eşler son zamanlarda birbirleriyle yaşadıkları sorunlar nedeniyle gündemden düşmüyor.

İzzet Antebi, şimdilerde oyuncu Tuvana Türkay'la aşk yaşarken Didem Sarı ise Kayacan Akarsu'la aşk yaşıyor. Başlarda ayrılıklarını dostça devam ettiren ikiliden Didem Sarı barışı çabuk bozdu!

Eski eşinin mesajlarını ifşa etmişti

Sarı geçtiğimiz haftalarda eski eşinin sosyal medya hesaplarını çaldırarak Antebi'nin kendisiyle evliyken olduğunu iddia ettiği, ünlü manken Çağla Şikel'le olan konuşmalarını ifşa etmişti. İkili aralarında çıkan aşk iddialarını yalanlayıp mesajların eskiden atılmış, dostça mesajlar olduğunu açıklamışlardı.

Ardından Didem Sarı'yı dava edeceklerini açıklayan Antebi ve Şikel soluğu mahkemede almışlardı. Mahkemede Şikel koruma talep ederken Antebi özel hayatın ihlali suçlarıyla şikayetçi olmuştu. Mahkeme aile bağlarının olmaması nedeniyle Çağla Şikel'in talebini kabul etmezken Antebi'nin davası devam ediyordu.

Davalardan sonra sevgilisi Tuvana Türkay'la Bodrum'da tatil yapan İzzet Antebi, Didem Sarı'nın sevgilisi tarafından bir mekandan çıkarken darp edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu. Fakat olaylar yine de durulmadı.

Ses kaydıyla mahkemeye başvurdu

Antebi bu seferde eski eşi Didem Sarı ve sevgilisi Kayacan Akarsu hakkında tehdit ve hakaret nedeniyle tekrardan mahkemeye başvurdu. Mahkemeye ses kayıtlarıyla giden iş insanı "2 Ağustos'ta 02.00 sularında eski eşim arayıp 'Senin yediğin o dayak var ya onun daha beteri gelecek. Sen o velayeti rüyanda görürsün' dedi. Sonrasında sinkaflı küfürler ve tehditlerde bulunmaya devam etti' diye konuştu...

İzzet Antebi kimdir?

Ünlü iş adamı Moris Antebi'nin oğlu olan İzzet Antebi 1 Haziran 1977'de doğmuştur. Ailesinin işlerini devralan Antebi Üniteks isimli aile şirketiyle kariyerini ilerletmişti. Giyim üzerine faaliyet gösteren firmanın İstanbul ve İzmir'de üretim tesisleri bulunmaktadır. Antebi aynı zamanda restoran işletmeciliğide yapmaktadır.

Özel hayatıylada sık sık gündeme gelen Antebi'nin 2009 yılında Didem Sarı ile nikah masasına oturmuştu. İki çocukları bulunan ünlü çift geçtiğimiz yıl ayrıldı. İzzet Antebi şimdilerde oyuncu Tuvana Türkay'la aşk yaşıyor.