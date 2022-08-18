Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar ve altın uçuşa geçti

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Açıklanan karara göre politika faizi yüzde 14'ten yüzde 13'e indirildi. Bu karar sonrası dolar ve altın bir anda fırladı.

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En büyük yatırım araçlarından olan döviz ve altın kurları, Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı sonrası yükselişe geçti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ağustos ayı toplantısının ardından para politikası kurulunca politika faizini 1 puan indirme kararı aldı. Bu kadar sonrası politika faizi yüzde 14'ten yüzde 13'e indirildi.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası en çok merak edilen konu ise dolar ve altın fiyatları oldu.

Merkez Bankası kararı öncesi saat 12.00'da dolar kuru 17.97'lerde seyrederken, gram altın da bin 019 liraydı. Karar sonrası Dolar 18 lirayı aşarak 18.10 TL'ye kadar yükseldi. Altının gramı ise bin 029 TL'ye çıktı.