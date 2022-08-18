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Bu burçlar yılan kadar sinsi, akrep kadar zehirli! İşte dikkat etmeniz gereken 4 burç

Bu burçlar yılan kadar sinsi, akrep kadar zehirli! İşte dikkat etmeniz gereken 4 burç

Astroloji ile ilgilenen kişiler genellikle tüm burçların özelliklerini bilirler. Hemen hemen her gün takip edilen burç sayfaları ise bu kişilerin olmazsa olmazıdır. Bir ilişkiye başlarken o kişinin burcunun özelliklerini bilmek bir hayli önem kazanıyor. Çünkü bazı burçlar tabiri caizse yılan kadar sinsi olabiliyor. İşte ilişkilerde dikkat etmeniz gereken 4 burç…

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Hayatınızda sürekli kendini gizleyen ve size karşı ne düşündüğünü belli etmeyen insanlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. 

Sinsi olarak tanımlanan bu tür insanlar, yüzünüze karşı gülerken arkanızdan türlü türlü oyunlar çevirerek hareket eder. Bu kişilerin ne zaman yine yapacaklarını bilmek hiçbir zaman mümkün olmaz. 

İşte gerek aile hayatınızda, gerek arkadaş çevrenizde, veyahut ilişkilerinizde mutlaka uzak durmanız gereken, arkanızdan sürekli kuyunuzu kazma çabasında olan ve arkanızdan iş çevirmesi muhtemel olan 4 sinsi burç…

1-Akrep burcu

Akrep burçları astrolojide gizemli yapıları ile tanınır. Onların ne düşündüğü tahmin etmek hiçbir zaman kolay olmaz.

Akrep burçları özellikle size kızgınsa arkanızdan türlü dolaplarçevirerek intikam alabilir. İntikam ve kin duygusu yüksek olan akrep burçlarının ne yapacağı da asla tahmin edilemez.

İkili ilişkilerinde ne hissettiğini belli etmeyen akrep burçları adeta kapalı kutu gibi görünür. Bazen onlarla ilişki yaşarken gerçekten sevildiğinizi anlayabilmek oldukça zor olur.

2-İkizler burcu 

İkizler burcu olan kişiler her zaman keskin ve pratik zekalı olmaları ile bilinir. İkizler burçları konuşmayı ve açık olmayı oldukça sever fakat bazen sinsi davranışlarda bulunmaları muhtemeldir. İkizler burcu ne kadar doğal görünse de gizlediği şeyler her zaman mevcuttur.

İkizler burcu ile düşünceleriniz ters düştüğünde hemen arkanızdan iş çevirme eğilimindedirler. Sonrasında bu yaptıklarından pişman olup sizi şaşırtabilir.

3-Başak burcu 

Başak burçları her zaman titiz ve özenli davranan kişiler olarak bilinir. Başak burçları her konuda detaylara önem verir. Bu nedenle onlarla konuşurken iki kez düşünmek gerekir. Başak burcuna sahip insanlar söylediğiniz her kelimeyi aklında tutar.

Başak burçları ile bir problem yaşadığınızda hiç düşünmeden sizinle ilgili bilgileri aleyhinizde kullanabilir. Bunu yaparken o kadar gizli saklı hareket ederler ki ne olduğunu anlayabilmeniz uzun zaman alır.

4-Yengeç burcu 

Yengeç burçları duygusal ve hassas kişiler bularak tanınırlar. Onlar üzüldüklerinde bu durumla başa çıkabilmek için türlü farklı yollara başvurabilir. Fakat yengeç burçları duygusal olduğu kadar kin duygusuna da sahiptir.

Eğer bir yengeç burcuyla bir konuda ters düşerseniz hiç şüphesiz arkanızdan sinsice davranıp tüm özelinizi ortaya serecektir. Bu nedenle yengeç burcu biriyle beraberliğiniz varsa her zaman dikkatli davranmanız gerekebilir.

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