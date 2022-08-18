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Adli sicil silme ve düzeltme talebi başvuruları e-Devlet Kapısı'na taşındı

Adli sicil silme ve düzeltme talebi başvuruları e-Devlet Kapısı'na taşındı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, adli sicil silme ve düzeltme talebi başvurularının bugün itibarıyla e-Devlet Kapısı'ndan alınacağını bildirdi.

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E-Devlet'te yeni uygulama kullanıma sokuldu. Koç, AA muhabirine, dijital hizmetlerin sunumu aşamasında vatandaşlardan gelen geri dönüşlerin büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Dijital hizmet sunumunda e-Devlet Kapısı memnuniyet anketindeki vatandaş taleplerinin öncelikle dikkate alındığını belirten Koç, adli sicil silme ve düzeltme taleplerinin alınması hizmetinin de vatandaşlardan gelen talepler üzerine hayata geçirildiğini ifade etti.

Koç, söz konusu işlemlerin daha önce Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bizzat gidilerek ya da posta veya kurumlar aracılığıyla dilekçe gönderilerek yapıldığına dikkati çekerek yeni hizmete ilişkin şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız bundan böyle söz konusu başvurularını hızlı ve kolay bir şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden de yapabilecekler ve başvurularının durumunu yine e-Devlet Kapısı üzerinden takip edebilecekler. Başvuru sonuçları, e-Devlet Kapısı'nda görülebileceği gibi SMS yoluyla da vatandaşlara iletilecek."

"Vatandaş talepleri ön planda tutuluyor"
E-Devlet Kapısı üzerinden her yıl gerçekleştirilen memnuniyet anketi sayesinde vatandaş taleplerinin ön planda tutulduğunu dile getiren Koç, amacın vatandaşın hayatını, onların talep ettiği dijital hizmetler üzerinden kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Koç, anket çalışmasıyla vatandaşlardan alınan öneri ve görüşlerin büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Anket sonuçları hassas bir şekilde inceleniyor. Sonuçlar aynı zamanda işin ne kadar iyi yapıldığının da bir göstergesi. Eğer vatandaşımız isterse biz yaparız." diye konuştu.

E-Devlet Kapısı'nın vatandaşın sesine her zaman kulak verdiğini belirten Koç, açılan tüm dijital hizmetlerde vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunmak için özveriyle çalıştıklarını kaydetti.

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