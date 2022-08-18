Ofislerin yerine 50 bin yeni konut inşası! Bakan Murat Kurum duyurdu

Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kullanılmayan 50 bin ofisin konuta dönüştürülmesi kararı aldıklarını duyurdu. Proje gerçekleştiğinde İstanbul'da 10 bin, ülke genelinde ise 40 bin konut arzı oluşacak.

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Salgın, arz talep dengesinin bozulması, yabancı etkisi... Bu nedenler başta olmak üzere birçok ilde ev kiralarında ciddi artış yaşandı. İstanbul'un bazı semtlerinde son bir yılda artış oranı yüzde 100'ü çoktan geçmiş durumda. Hal böyle olunca bakanlık, bu konuya ilişkin yaptıkları bir çalışmayı da kamuoyu ile paylaştı. Ülke genelinde 50 bin konutun ofise dönüştürebileceği açıklandı.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişikliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Buna göre;

Ticaret konut parsellerinde yer alan iskân almış veya henüz inşa aşamasında olan ofis kullanımlı bağımsız bölümlerin, parseldeki toplam “Konut Kullanımı” yüzde 80’i geçmeyecek şekilde 01.07.2023 tarihine kadar konuta dönüşebilmesine imkân sağlanacak.

İstanbul'da 1 buçuk milyon metrekare ofis

Bu sayede; yapılan araştırmalara göre sadece İstanbul’da konut ve ticaret alanlarında bulunup satılamayan veya kiralanamayan yaklaşık 1.5 milyon metrekare ülke genelinde ise 4 milyon metrekare ofisin talep edilmesi halinde konuta dönüşebilmesinin yolu açıldı.

İstanbul'da 10 bin, ülkede 40 bin konut arzı

Bu durumda; konuta dönüşmeye müsait olan ofislerin dönüşmesi durumunda, İstanbul’da 10 bin, ülke genelinde ise 40 bin adet yeni konut arzı oluşabilecek.

Yönetmeliğe eklenen bir diğer madde ile sağlıklı yaşam ve hareketliliği artırabilmek adına park alanları ile piknik ve rekreasyon alanlarında betonarme temel içermeyen spor aletleri ile koşu ve yürüyüş parkurları yapılabilmesine imkan sağlandı.

Yönetmelikte doğalgaz tesisatı detayı

Yapılan bir diğer düzenleme ile doğalgaz hattı bulunan parsellerde yeni yapılacak binalarda her bağımsız bölümün girişine kadar doğalgaz tesisatı yapılması zorunlu hale getirildi.

Bu sayede özellikle merkezi ısıtma ve sıcak su sistemi bulunan bazı yeni binalarda doğalgaz tesisatının bina girişinde bırakılarak dairelere çekilmemiş olması nedeniyle mutfak ocaklarında doğalgaz kullanamama sorunu çözülecek.

Yine mevcut binalarda katı veya sıvı yakıtlı sistemlerde doğalgaza geçiş istenmesi halinde tadilat ruhsatı alma zorunluluğu kaldırılarak bu konuda bazı yaşanan bürokratik süreç basitleştirilmekte, bazı binalarda bulunan eksiklikler nedeniyle tadilat alınamaması sorunu ortadan kaldırılacak.