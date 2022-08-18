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Faizsiz kredi açıklaması! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Kapsama alındı

Faizsiz kredi açıklaması! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Kapsama alındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal elektrik bedelinin tamamının sıfır faizli kredi kapsamına alındığını duyurdu. Üreticiler, 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kullanabilecek.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal sulama birlikleri ve tarımsal üreticilerin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamının 10 milyon TL'ye kadar Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılabilecek şekilde sıfır faizli kredi kapsamına alındığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci şu ifadeleri kullandı:

"Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10 milyon TL'ye kadar T.C Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılabilecek şekilde sıfır faizli kredi kapsamına alındı."

Bakan Nebati: Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu düzenlemeye ilişkin paylaşımda bulundu. Enerji girdi fiyatlarının üretici üzerindeki yükünün bilincinde olduklarını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin maliyeti, tarladaki enflasyona, tarladaki enflasyon ise sofraya yansıyor. Tarladan tüketiciye uzanan bu süreçte önemli bir destek devreye giriyor. Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı, 10 milyon liraya kadar Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile kullandırılabilecek şekilde, sıfır faizli kredi kapsamına alındı. Çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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