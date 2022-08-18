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Sağlık Bakanlığı'na 1356 yeni işçi alınıyor! Bakan Koca duyurdu: Alımlar mülakatsız

Sağlık Bakanlığı'na 1356 yeni işçi alınıyor! Bakan Koca duyurdu: Alımlar mülakatsız

Sağlık Bakanlığı, "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alınacağını duyurdu. Bakan Fahrettin Koca, alımların mülakatsız ve noter kurasıyla olacağını açıkladı. Başvurular için yarın son gün.

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Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak. 15 Ağustos'ta başlayan başvurular, yarın sona erecek.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 iş yerine başvuru yapabilecek.

Alımlar mülakatsız ve noter kursuyla

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, engelli statüsünde sürekli işçi alımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca paylaşımında, "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular, 19 Ağustos'a kadar, http://esube.iskur.gov.tr adresinden yapılıyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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