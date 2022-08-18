BIST 2.986
DOLAR 17,97
EURO 18,28
ALTIN 1.022,34
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan'ın Ukrayna heyetinde dikkat çeken sürpriz! O ismi de yanında götürdü

Erdoğan'ın Ukrayna heyetinde dikkat çeken sürpriz! O ismi de yanında götürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya gitti. Burada Ukrayna lideri Zelenski ile görüşecek olan Erdoğan'ın heyetinde BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar'ın da olması dikkat çekti. Bayraktar, SİHA'ların savaşta etkin rol oynaması nedeniyle hem Zelenski hem de Ukrayna halkı tarafından oldukça seviliyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile resmi ziyarette bulunmak üzere saat 09.15'te Ukrayna'ya gitti. Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ile diğer yetkililer uğurladı.

Haluk Bayraktar da Ukrayna heyetinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

Ukraynalı yetkililerle iyi ilişkileri var

Rusya - Ukrayna savaşında Ukrayna ordusunun çokça kullandığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları sık sık gündeme gelmişti. Bayraktar TB2 SİHA'larının üreticisi BAYKAR'ın CEO'su Haluk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile fotoğrafını paylaşarak Zelenski'den "İyi ki senin gibi cesur bir adamı tanıdım… Zafer haksızca işgale karşı ülkesini savunan yürekli insanlarla olsun" diyerek övgü ile bahsetmişti.

Zelenski'nin danışmanı Podolyak ise geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelmiş ve Bayraktar ile görüşmüştü. Podolyak, "Bazı komşular konusunda şanslı değiliz ama birçok dostumuz olduğu kesin." demişti.

Çocuklarına Bayraktar ismini veriyorlar

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko'nun eşi Katerina Yuşçenko ise geçtiğimiz aylarda Bayraktar SİHA'ların başarılarına övgüler dizip, "Türkiye'ye minnettarız. Çocuklarımıza Bayraktar adını veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kayınbaba, kayınbirader ve gelin gözaltında damat için korkunç son
Foto Galeri Kayınbaba, kayınbirader ve gelin gözaltında damat için korkunç son Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sürdüğünüz yerden saç fışkırtıyor! İşte dökülmeyi önleyen mucizevi karanfil kürü
Sürdüğünüz yerden saç fışkırtıyor! İşte dökülmeyi önleyen mucizevi karanfil kürü
Motorin zammı iptal olur diyen kaçırdı indirim benzine geldi petrolden kötü haber hiç beklemeyin
Motorin zammı iptal olur diyen kaçırdı indirim benzine geldi petrolden kötü haber hiç beklemeyin
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gözdesine talip oldu!
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gözdesine talip oldu!
Arda Türkmen'in karnı burnunda eşi Melodi Elbirliler'den duygu dolu doğum günü paylaşımı!
Arda Türkmen'in karnı burnunda eşi Melodi Elbirliler'den duygu dolu doğum günü paylaşımı!
FOX'un bombası Mahkum için geri sayım başladı! Ekip sete çıktı işte yeni sezon tarihi
FOX'un bombası Mahkum için geri sayım başladı! Ekip sete çıktı işte yeni sezon tarihi
Ev fiyatlarında şeytanın bile aklına gelmeyecek oyun! Emlakçılarla el ele verip vatandaşları kandırıyorlar
Ev fiyatlarında şeytanın bile aklına gelmeyecek oyun! Emlakçılarla el ele verip vatandaşları kandırıyorlar
Başbakan alemde yakalandı! Sanna Marin'in parti halleri sızdı Finlandiya'da olay yarattı
Başbakan alemde yakalandı! Sanna Marin'in parti halleri sızdı Finlandiya'da olay yarattı
Nilgün Belgün sosyal medyada viral olan taklidi paylaştı! Bakın kim sanmış...
Nilgün Belgün sosyal medyada viral olan taklidi paylaştı! Bakın kim sanmış...
Dekolteyle gezen lafa katlanır diyen fıs fıs İsmail'in mini etekli kız fotoğrafları ifşa oldu
Dekolteyle gezen lafa katlanır diyen fıs fıs İsmail'in mini etekli kız fotoğrafları ifşa oldu
Saldırı hazırlığındaki teröristlerin hepsi öldürüldü! MSB'den son dakika açıklaması
Saldırı hazırlığındaki teröristlerin hepsi öldürüldü! MSB'den son dakika açıklaması