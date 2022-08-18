Kayınbaba, kayınbirader ve gelin gözaltında damat için korkunç son

O esnada aracından inen kayınbaba İsmail Demir, av tüfeğini alarak yaralı damadının yanına gitti. Av tüfeğiyle yaralı damadına üst üste ateş eden kayınbaba Demir, Ağbaş’ın eşi olan kızı ile oğlunu alarak aracıyla olay yerinden kaçtı.