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NATO, Yunanistan'ı uyardı F-16'lar havalandı! Komşuda panik yaratan ihbar

NATO, Yunanistan'ı uyardı F-16'lar havalandı! Komşuda panik yaratan ihbar

YUNANİSTAN üzerinden uçarken, İspanya'daki NATO Kontrol Merkezi'ne 'uçak kaçırıldı' sinyali gönderen Lübnan uçağı panik yarattı. Yunanistan, uçaktan herhangi bir dönüş alamayınca F-16'ları havalandırdı. Havada pilotla iletişim kuran F-16'lar geri dönerken, Lübnan tarafından olayla ilgili net bir açıklama gelmedi.

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Yunanistan üzerinden uçarken, İspanya'daki NATO Kontrol Merkezi'ne 'uçak kaçırıldı' sinyali gönderen Lübnan uçağı panik yarattı. Uçaktan herhangi bir dönüş alamayan Yunanistan, F-16'larını uçurdu.

Havada pilotla iletişim kuran F-16'lar geri dönerken, Lübnan tarafından olayla ilgili net bir açıklama gelmedi.

Sabah'ta yer alan habere göre Orta Doğu Havayolları'na ait Airbus A321, 10 Ağustos'ta Yunan hava sahasında uçarken, NATO'dan Yunanistan'a bir uyarı geldi.

Inter Sky tarafından paylaşılan bir videoda söz konusu uçaktan haber alınamadığını söylendi. Açıklamada, "Code Renege, İspanya'daki NATO hava kontrol merkezine gelen bir sinyal oldu. Bu nedenle de Madrid'den kalkan ve Beyrut'a giden içinde de 145 yolcu bulunan uçak yanıt vermiyor" sözlerine yer verildi.

Kaynaklar, pilotun Yunan hava sahasına girerken uçağı teşhis etmediğini ve durumun da müdahaleye yol açtığını ifade etti.

Bunun üzerine Yunan F-16'ları Girit üstünden havalanarak Argolis üstünde uçan sivil uçağa yaklaştı. Ancak pilotla telsiz bağlantısını kurmayı başaran yetkililer, herhangi bir sorun olmadığını gördü.

Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 'kaçırılma' iddialarına herhangi bir açıklama yapmazken, "Lübnan uçağı, Yunan hava sahasına girdiğinde normal frekanstan daha fazla bir biçimde Yunanistan'daki makamlarla iki kere temasa geçti" denildi.

Code Renegade anlamı ne?
Code Renegade sinyali, genellikle bir uçağın kaçırıldığını belirtmek için kullanılıyor. Hem NATO'nun hem de Yunanistan'ın alarma geçmesi, uçaktan bu sinyalin alındığının iddia edilmesiydi.

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