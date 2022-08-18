Motorin zammı iptal olur diyen kaçırdı indirim benzine geldi petrolden kötü haber hiç beklemeyin

18 Ağustos 2022 perşembe günü itibariyle motorinin litre fiyatı zamlı benzinin litre fiyatı ise indirimli. Motorine üst üste iki gün gelen zamlar sonradan iptal edilmişti. Üçüncü zamda iptal olur diye umutlanan motorinli araç sahipleri gece yarısı hayal kırıklığı yaşadı. 18 Ağustos 2022 perşembe gecesi itibariyle motorin zamlanırken benzinde indirim oldu. Bugün petrol fiyatlarından ise kötü haber var. Güncel benzin LPG ve motorin fiyatları bakın ne kadar oldu...

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Çarşamba günü 94,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,65 dolar seviyesinde tamamladı. Petrol fiyatlarındaki bu küçük yükseliş de anında motorine zam olarak yansıdı. İki gün üst üste iptal edilen zamlar sonrasında üçüncü zam gece yarısı 76 kuruş olarak motorinin litre fiyatına yansıtıldı. Benzinli araç sahiplerine ise gece yarısı iyi haber geldi. Benzin fiyatlarında 18 Ağustos 2022 perşembe günü itibariyle 83 kuruş indirim oldu.

Zamlı motorin ve indirimli güncel benzin fiyatları

Bugünden geçerli olan indirimli benzin ve motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de şöyle: 76 kuruşluk zam sonrası ortalama motorin fiyatları; İstanbul'da 24 liraya, Ankara'da 24,11 liraya ve İzmir'de ise 24,12 liraya yükseldi. Benzine yapılan 83 kuruşluk indirim sonrası ortalama fiyatlar; İstanbul'da litre fiyatı 20,33 liraya, Ankara'da 20,45 liraya, İzmir'de 20,44 liraya düştü.

LPG fiyatlarında indirim ya da zam yok. Güncel LPG fiyatları da şu şekilde: İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL, Avrupa Yakası'nda 11,35 TL, Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL, İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL..

Motorine gelen 2 zam iptal olmuştu

Motorin fiyatları önce 1 lira 20 kuruş zam gelmişti. Petrol fiyatları düşünce bu zam son dakikada iptal edilmişti. Ardından motorin için 79 kuruşluk zam haberi geldi. Bu ikinci zam da petrol fiyatları düşünce pompaya yansımadan iptal oldu. Üçüncü kez gelen 76 kuruşluk zam ise gece yarısı motorin fiyatlarına yansıdı.

Petrol fiyatlarından kötü haber

Motorine zam getiren petrol fiyatları bugün yeniden yükselişe geçti. Bu da pompaya zam ihtimali doğurdu. Dün 94,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,65 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 93,82 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,17 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları ne kadar olur?

Brent petrolde teknik olarak 93,94 ile 94,05 dolar aralığının direnç, 93,67 ile 93,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Petrol fiyatları bir aşağı bir yukarı işte sebebi

Fiyatlar, ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş, Rusya'nın petrol üretimindeki artışa yönelik haber akışı ve küresel resesyon endişelerinin etkisiyle karışık seyrediyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 7 milyon 100 bin varil azalarak 425 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 117 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklentilerin üzerinde gerçekleşen düşüş, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 4 milyon 600 bin varil azalışla 215 milyon 700 bin varile düştü.

Arz tarafında Rusya'ya yönelik kısıtlamaların ardından ülkenin petrol üretimini kademeli olarak artırmaya başladığına yönelik haber akışı, arz daralması yaşanan bir dönemde fiyatları destekliyor. Rusya'nın enerji ihracatından elde ettiği gelirin bu yıl yüzde 38 artması beklenirken, Asya'ya satışların yükselmesiyle ülkenin üretim ve ihracat tahminlerini 2025'in sonuna kadar yukarı yönlü revize ettiği belirtiliyor.

İngiltere'de enflasyonun temmuz ayında yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşması da piyasalardaki olumsuz havayı güçlendirerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.