Nilgün Belgün sosyal medyada viral olan taklidi paylaştı! Bakın kim sanmış...

Megastar Tarkan, 2000'li yılların başına şarkıları ve danslarıyla damga vurmuştu. Özellikle 2001 yılında çıkardığı 'Kuzu Kuzu' şarkısına çektiği klipteki dans figürleri pek çok kişi tarafından taklit edilmiş, internetin yaygınlaşmasıyla video platformlarında sıkça paylaşılmaya başlanmıştı. Bir zamanlar Denizlispor'da forma giyen Uğur Erdoğan'ın Tarkan taklidi ise adeta viral olmuştu. Usta oyuncu Nilgün Belgün yıllar sonra o meşhur videoyu paylaşarak, "Taklitler aslını yaşatır" dedi.

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Dillere pelesenk olan şarkıları, klipleri ve dans figürleri ile 2000'li yılların başından bu yana gündemden düşmeyen Megastar Tarkan'ın taklitleri senerler içerisinde birçok kişi tarafından yapıldı. Tarkın'ın taklidini yapanlardan biri ise bir dönem Denizlispor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Uğur Erdoğan'dı.

"Tarkan sandım, Taklit 10 numara 5 yıldız"

Uğur Erdoğan, Denizlispor'da forma giydiği yıllarda takımının kamp yaptığı sırada takım arkadaşlarının istediğini kırmayarak Tarkan'ın Kuzu Kuzu klibindeki figürlerini taklit etmiş, paylaşılan video ise viral olmuştu. Günümüzde birçok sosyal medya sayfasında hala paylaşılarak 'birebir aynısı' denilen ve kendine hayran bırakan Uğur Erdoğan'ın meşhur Tarkan taklidi videosunu usta oyuncu Nilgün Belgün de sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı. Belgün yaptığı paylaşımının altına "Tarkan sandım, Denizlispor’un kaptanı Uğur’muş yapan. Taklit 10 numara 5 yıldız, Taklitler aslını yaşatır" notunu düştü.

"Baba oluyorum" videosu gündem oldu

Megastar Tarkan 29 Nisan 2016'da sevgilisi Pınar Dilek'le dünyaevine girdi. Çift'in 2018 yılında bir kız çocuğu oldu. Ünlü şarkıcı Tarkan'ın "Baba oluyorum" videosundaki sözleri, mimikleri de birçok kişi ve ünlü isimler tarafından taklit edildi.

Megastar Takan, baba olacağını bir video ile duyurmuş; "Bir süredir yazılıp çiziliyor. Konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de 'doğru mu, değil mi?' diye soruyorlar. 'Değil, yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet doğru, baba oluyorum. Çok mutluyum. Sizlerle de paylaşmak istedim" ifadelerini kullanmıştı. Megastar'ın bu videosu ise sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü.

Nilgün Belgün kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Nilgün Belgün, 18 Mart 1953 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Özel Şişli Lisesi ve İstanbul Belediye Konservatuvarı' Şan ve Tiyatro Bölümü mezun olmuştur.

1973'te sanat hayatına atılmıştır. İlk olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda deneyim edinmiş olan sanatçı, daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalışmıştır. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. 1990 senesinde "Bir Başka Gece"de oynadığı Darbukatör Bayramdaki "Gülpembe" rolüyle kısa sürede daha büyük bir kitle tarafından tanınmıştır. "İşte Müzik İşte Eğlence", "Gece Sefası" gibi televizyondaki eğlence showlarında çeşitli parodilerde çeşitli tiplemeler sergilemiştir.

Ayrıca sanat hayatının haricinde, iki kitap yazan ve sosyal etkinliklerde de bulunmuş olan Belgün, Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği'nde Türkiye genelinde “Kadını Bilinçlendirme” kampanyasında çalışmalar yapmıştır. Parkinson hastalığıyla ilgili 2 yıl süren sağlık çalışmalarında yer almıştır. Önce Star TV, sonra TV 8'de program yapmıştır. Nilgün Belgün ilk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yapmıştır. Yapmış olduğu evlilikten Oylum Şahin adında kızı bulunmaktadır. Nilgün Belgün'ün ikinci eşi İlhan Gencer'den Merve Gencer adında bir kızı vardır. Nilgün Belgün üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yapmıştır. Esra Erol'un doğum yapması nedeniyle Esra Erol'da programının geçici sunuculuğunu da üstlenmiştir.

Nilgün Belgün'ün sahip olduğu ödüller

1993 - Milliyet Gazetesi Yılın En İyi Tv Komedi Kadın Oyuncusu ödülü.

2006 - Tiyatro İstanbul, Tepetaklak, Yılın En İyi Komedi Kadın Oyuncusu 8 ödül.

2006 - Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi, Altın Lale Güzel Sanatlar Ödülü, En İyi Tiyatro oyuncusu

Nilgün Belgün'ün rol aldığı tiyatro oyunları

İyi Günde Kötü Günde

Hoşça Kal İstanbul

Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi

İkinin Biri : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1985

Çılgın Hafta Sonu

Bir Kış Öyküsü

Tepetaklak

Papaz Kaçtı

Keşanlı Ali Destanı

Matruşka

Deliler Boşandı

Yedi Kocalı Hürmüz

Karmakarışık

Nilgün belgün'ün rol aldığı dizi ve filmler

Çiçek Taksi - 1995

Cümbüş Sokak - 1993

Bizim Mahalle - 1993

Bıçkın - 1988 (Zehra)

Jet Sosyete (2019 / 2020) - Olcay Sahici (30. bölüm / 59. Bölüm Final)

Akasya Durağı - 2009-2012 (Eleni)

Papatyam - 2011

Petek Dinçözle 10 Numara - 2010

Karışık Aile - 2010

Benim Annem Bir Melek - 2008

Yağmurdan Sonra - 2008

Çinliler Geliyor - 2006

Yalancı Yarim - 2006 (Belkız)

Mavi Kolye - 2004

Tür - 2004

Tatil Aşkları - 2004

Yabancı Damat - 2004 (Katina)

Beybaba / Koltuk - 2003

Büyümüş de Küçülmüş - 2003

Şeytan Bunun Neresinde - 2002

Şen Kahkahalar - 2001

Güz Gülleri - 2001

Bana Şans Dile - 2001

Bir Demet Kahkaha - 2000

Adada Bir Sonbahar - 2000

Baykuşların Saltanatı - 2000

Kadınlar Kulübü - 1999

Hayvanlara Dokunduk - 1997

Köşe Kapmaca - 1996