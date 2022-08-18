Yaşlı kadınlar genç erkek için geliyor! Gambiya-İngiltere arasında kriz: Adımızı kirletiyorsunuz

Yaşlı bazı kadın turistlerin Gambiya'da genç erkeklerle aşk yaşamasına ülke yönetiminden tepki geldi. Özellikle İngiliz yaşlıların akınına uğrayan Gambiya'da yönetim, İngiltere'ye çağrı yaptı. "Lütfen genç erkek için gelmeyin, adımızı kirletiyorsunuz" ifadesini kullanan Gambiya yönetimi "kaliteli turist" isteğinde bulundu.

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Son yıllarda çok sayıda yaşlı ve emekli İngiliz kadın turistin Gambiya’ya giderek “aşkı bulma çabaları” Batı Afrika ülkesiyle İngiltere arasında kriz yarattı.

Gambia hükümeti, genç erkekleri hedef alan İngiliz kadın turistlerin ülkeye gelmemesi için çağrıda bulundu.

Yoksulluğun had safhada olduğu ülkede turizm konusunda yetkili kurum ve kuruluşlar, kaliteli turistleri ülkeye çekmek için harekete geçti.

İngiliz medyası, “Onlarca yıldır seks meraklısı büyükannelerin ülkeye gelerek yoksulluk içindeki genç erkekleri bulmaya çalışmasından sonra yetkililer harekete geçti” yorumunu yaptı. Eski bir İngiliz kolonisi olan Gambiya’ya orta yaşlı ve yaşlı İngiliz kadın turistlerin 1990’larda tur paketleri aracılığıyla gittiği de hatırlatıldı.

"İstemiyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Gambiya Turizm Yönetimi Direktörü Ebubekir Camara, “Biz kaliteli turistler istiyoruz. Biz ülkemizden keyif alan ve kültürünü merak eden turistlerin gelmesini istiyoruz fakat sadece seks için ülkeye gelen turistleri istemiyoruz” dedi.

İlk tanışma sosyal medyadan

Yaşlı İngiliz kadınlarla Gambiyalı genç erkeklerin önce internet ve sosyal medya üzerinden tanıştığı ve daha sonra da kadınların Gambiya’ya gittikleri öğrenildi. Yüksek işsizlik oranı ve düşük maaşlar sebebiyle 2.5 milyon nüfuslu Gambiya’da genç erkekler de daha rahat bir yaşam için yaşlı kadınlarla ilişkiye girmeyi tercih ediyor.

Gambiya’da birçok erkek birkaç gün için 200 pounda yakın para kazanıyor. Bu da genelde bir aylık maaşa denk geliyor.

"Genç erkek sevgili bulmak için geliyorlar"

Öte yandan Gambiya’da bir bar işleten Annette Griffin isimli bir işletmeci de bu durumdan rahatsızlık duyduğunu söyledi. İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Telegraph’a konuşan Griffin, “Yaşlı kadınlar, genç erkek sevgili bulmak için bizim barımıza geliyor ve bu sebeple çocuklu aileler burada tatil yapmıyor. Buraya gelen turistler, seks turizmi için Gambiya’ya geliyor” ifadesini kullandı” dedi.

"Erkekler Avrupa'ya götürüleceklerini sanıyorlar"

Griffin, Gambiya’nın güzel tarafları da olduğunu söylerken, “Ben buraya 9 yıl önce tatil yapmak için gelmiştim ve daha sonra burada kaldım” ifadesini kullandı.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Star’a konuşan tur rehberi Kausu Samateh, “İnsanlar yoksul oldukları için başka bir şansları yok. Burada yaşayanlar Avrupa’ya gitmenin daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyor. Buradaki erkekler, yaşlı kadınların onları alıp İngiltere’ye götüreceklerini umut ediyor” dedi.