Fermuarların üzerinde neden YKK yazıyor hiç merak ettiniz mi? Bakın aslında ne anlama geliyormuş

Birçoğumuz çoktan farkına vardı, bazılarımız da henüz hiç farketmedi bile... Neden, neredeyse tüm fermuarların üzerinde YKK yazıyor hiç düşündünüz mü? İşte günlük hayatta sıkça rastladığımız ama neden diye araştırmadığımız fermuarların üzerindeki o gizemli YKK yazısının anlamı...

Abone ol

Fermuarı olan bir kıyafeti giyerken mutlaka üzerindeki o YKK yazısı dikkatinizi çekmiştir. Neredeyse tüm kıyafetlerde olan o yazıyı bir çoğumuz fermuarın markası sansak da aslında gerçek çok başka. Peki çoğu zaman göz ardı ettiğimiz ya da araştırmaya fırsat bulamadığımız fermuar üzerindeki o gizemli YKK yazısı ne anlama geliyor... Gelinbu gizemi birlikte çözelim...

Ortada aslında bir gizem yok anlamı çok basit

Fermuarların üzerinde sıklıkla gördüğümüz YKK yazısı bu işim mucidi olan Yoshida Kogyo Kabushikikaisha isminin kısaltmasıdır. Japonya'da Tadao Yoshida tarafından 1934'de fermuar üretimi amacıyla kurulmuş bir firmadır.

Türkçe'ye Yoshida Limited Şirketi olarak çevrilebilecek bu isim dünyanın en büyük fermuar üreticisidir ve 52 ülkede 206 fabrikaya sahip. Günümüzde dünya üzerindeki fermuarların %90'ı bu fabrikada üretilir.

İşte şimdi o fermuarların üzerindeki YKK yazısı ne anlama geliyor öğrendik, rahatlıkla giyebilirsiniz... Bir de bizden size sıkışan fermuarlarınız için bir püf nokta...

Sıkışan fermuar nasıl onarılır, çözüm basit

Fermuar sıkışması özellikle ayakkabılar da çok sık rastlanan bir durum olmaktadır. Ayakkabıların en doğru şekilde kullanımını sağlamak açısından fermuarların kaliteli olması gerekmektedir. Kaliteli fermuarlar söz konusu değil ise sürekli olarak takılma durumu meydana gelmektedir. Özellikle ucun çizmeler de en sık rastlanan sorun fermuar sıkışması olmaktadır. Yüksek maliyet gerektirmeden sıkışan çizme ya da astarların onarımını kolay bir şekilde sağlama imkanınız söz konusudur. Fermuar dişlerinin kaygan bir hale gelmesini sağlamak yeterli olacaktır.