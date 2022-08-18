Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı: Dekolteli, yırtmaçlı giyip gezersen insanların diyeceklerine katlanırsın

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı, Çağlayan'ın sorduğu sorulara yanıtlar verdi. Yağcı'nın dekolte çıkışı ise Armağan Çağlayan'ı şaşırttı.

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Armağan Çağlayan'ın YouTube programının yeni bölüm konuğu Süleyman Yağcı oldu. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Yağcı, Çağlayan'ın sorularını yanıtladı. Erotik sitelere üye olmanın yanlış olduğunu söyleyen Yağcı verdiği Kemal Sunal örneğiyle de şaşırttı.

Armağan Çağlayan'ın sorduğu "Erotik sitelere üye olmak normal midir?" sorusuna karşılık Kemal Sunal örneği veren ünlü oyuncu, "Rahmetli Kemal Sunal bir lokantanın önünde ekmeği cama banıp döner yiyordu. Ekmeği cama banmak gibi bir şeydir" yanıtını verdi.

"Erotik sitelere üye olmayı saçma buluyorum"

"Erotik sitelere üye olmayı saçma buluyorum" diyen isim "Başkalarının yediği ekmeği dışarıdan seyretmek gibi bir şeydir gerek yok. Yiyebiliyorsan ye, yiyemiyorsan seyretme git. Eğer bizim fantezimiz başkalarını seyretmekse zaten fantezi denen şey

iflas etmiş" yanıtıyla şaşırttı.

"Dekolteli, yırtmaçlı sokaklarda gidersen insanların diyeceklerine katlanırsın"

Ünlü oyuncu Çağlayan'ın sorduğu "İnsanlar ne der diye yaşamak normal midir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Yaşadığın toplumun içerisinde yaşıyorsan bir kural vardır. Mesela mütevazi bir toplumun içerisinde yaşıyorsun, insanların ne dediği umurumda değil deyip de dekolteli, yırtmaçlı çıkıp o sokaklarda mahalle delikanlıları içinde gidersen insanların diyeceklerine de katlanmak zorundasın. Yani şöyle, kuralına göre futbol oynamak gibi bir şey."

"Sokakta bikiniyle gezen bir kız görürse herkes bakar"

"Bugün sokakta mayoyla bikiniyle gezen bir kız görürsen herkes bakar, herkes asılır sapık muamelesi ya da başka bir gözle o kadına bakar ama bugün bir plajda, bir havuzda herkes bikini, mayo giyebilir. Demek ki yeri ve kuralı vardır." diyen isim Etiler örneği verdi. Ünlü isim "Etiler'deki bir rahatlık, gece 3'te eve gelmek ile kasabadaki bir olmaz" diyen oyuncu, "Senin bir ailen, arka yapın var" şeklinde konuştu.

Çağlayan ise "Benim kızımın yemeğe çıkmasıyla sizin özgürlüğünüzün ne alakası var?" şeklinde ünlü oyuncuya tepki gösterdi.

"Gençlerimizi ahlakımızı bozuyoruz"

Yağcı ahlak konusuyla ilgili ise şu yorumu yaptı:

"Yaşadığımız yaşantıyı dinimize, bölgemize, ahlakımıza uygun yaşamadan 'Ben özgürüm, özgürlük vardır, cumhuriyet vardır, hayat benimdir! diye yaşarsak gençlerimizi, ahlakımızı, toplumumuzu bozuyoruz"