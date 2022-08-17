Kemal Sunal filmleriyle tanındı vefat eden Rıza Pekkutsal için Buca'da cenaze töreni
Yeşilçam'ın önemli bir değeri daha bu diyardan göçtü. Rıza Pekkutsal 87 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pekkutsal, Kemal Sunal'ın çok sayıda filminde rol almıştı. Usta isim, bugün Buca'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Türk sinemasının usta isimlerinden Rıza Pekkutsal'ın 16 Ağustos Salı günü hayatını kaybettiği öğrenildi. Kemal Sunal başta olmak üzere birçok ismin projesinde yer alan Pekkutsal, 87 yaşındaydı.
Pekkutsal için bugün Buca Yaylacık Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Pekkutsal'ın kızı Funda Pekkutsal Karakuş, akrabaları ve yakınlarının yanı sıra İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta katıldı.
Cenaze törenine katılan dizi oyuncusu Cengiz Akbudak, "Yeşilçam'ın usta oyuncularından birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bize hep Kemal Sunal ile çektiği filmleri anlatırdı" dedi.
Yakını sitem etti
Pekkutsal'ın yakını Özgüç Kanar ise cenaze törenine Yeşilçam emektarlarından kimsenin gelmemesine tepki gösterdi.