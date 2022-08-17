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Yalova'ya konuşma yapmaya giden Kılıçdaroğlu'na şok pankart: Çalınan 23 milyon lira nerede?

Yalova'ya konuşma yapmaya giden Kılıçdaroğlu'na şok pankart: Çalınan 23 milyon lira nerede?

Yalova'ya giden CHP lideri Kılıçdaroğlu, beklenmedik bir protesto ile karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı binanın karşısına "Yalova Belediyesi'nden çalınan 23 milyon lira nerede?" yazılırken, bu pankart sinirlenen CHP'liler tarafından söküldü.

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CHP Grup Toplantısı için Yalova'ya gelen Kılıçdaroğlu, Yalova merkezde vatandaşlarla bir araya geldi. Kurtuluş Parkı önünde banka çıkan Kılıçdaroğlu, burada konuşma gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında sol çaprazındaki binaya asılan pankart ortalığı karıştırdı.

Pankartı gören partililer öfkelendi
Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması çerçevesinde kaybolan yaklaşık 23 milyon lirayı atıfta bulunulan pankart partililer tarafından söküldü.

"Bay Kemal her kuruşun hesabını verir"
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal Yalova Belediyesi'nden çalınan 23 milyon lira nerede?" yazılı pankartla ilgili şöyle konuştu: "Bay Kemal her kuruşun hesabını verir. Bu korkunun eseridir arkadaşlar. Hiç kimse unutmasın geliyor gelmekte olan. Bu ülkede adalet istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. Bu ülkede demokrasi istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. Bu ülkede hükümetin topladığı vergilerin hesabının millete verilmesini istiyor musunuz? Biz oy atacaksınız. Bu ülkede hak, hukuk adalet olsun istiyor musun bize katılacaksınız, beraber yürüyeceğiz."

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