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Abdülhamid Han, sondaja başladı! Müjdeler yakın

Abdülhamid Han, sondaja başladı! Müjdeler yakın

Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han, ilk görev yeri Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı.

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Türkiye'nin Mavi Vatan'da sondaj çalışmaları, ülkemizin 4'üncü gemisi Abdülhamid Han ile Akdeniz'de devam ediyor..

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uğurlanan Abdülhamid Han, görev yeri olan Yörükler-1 kuyusuna ulaştı.

İlk sondaj başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Yörükler-1 kuyusunda ilk sondajına başladığını duyurdu.

"Akdeniz'de de yeni müjdeler yaşatmaya kararlıyız"
Bakan Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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