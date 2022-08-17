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Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi ataması kararına ABD'den ilk açıklama

Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi ataması kararına ABD'den ilk açıklama

İsrail'le normalleşen ilişkilerin ardından Türkiye, Tel Aviv'le karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldı. Konu hakkında ABD Ankara Büyükelçiliği, "Türkiye ve İsrail'in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

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İsrail ve Türkiye ilişkilerinde yeni bir döneme girildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tel Aviv'le karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı alındığını duyurdu.

"Süreç resmen başlamış olacak"
Açıklamalarında Çavuşoğlu, "Yeni hükümet göreve geldikten sonra İsrail ile bir diyalog süreci başlamıştı. Sayın Herzog'un Türkiye ziyareti benim İsrail ziyaretim ile süreç devam etti. İlişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde büyükelçilerin atanması da vardı. Daha önce bu konuda çalışmalara başlattığımızı duyurmuştuk. İsrail ile karşılıklı büyükelçi atama kararı aldık. Tel Aviv'e büyükelçi atayacağız. İsimler açıklanacak. Ve süreç resmen başlamış olacak. Hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

ABD Büyükelçiliği'nden ilk sözler
Türkiye ile İsrail'in karşılıklı Büyükelçi atama kararı hakkında açıklama yapan ABD Ankara Büyükelçiliği, "Türkiye ve İsrail'in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İsrail: Bölge için önemli bir değer
İsrail Başbakanı Lapid ise, "Büyükelçi atama kararı bölgesel istikrar için büyük önem taşıyor" açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye ile ilişkilerin yeniden başlaması, bölgesel istikrar için önemli bir değer ve İsrail vatandaşları için çok önemli bir ekonomik haber. İsrail'in dünyadaki konumunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Başbakan Yair Lapid ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından, İsrail ve Türkiye tam diplomatik ilişkileri yeniden kurdu." denildi.

İsrail cumhurbaşkanı: Memnuniyetle karşılıyorum
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise gelişmeye ilişkin "Türkiye ile tam diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşılıyorum. Doğu Akdeniz'de iyi bir ortaklık ve komşuluk hepimiz için önemlidir. Tüm inançların mensupları barış içinde yaşayabilir ve yaşamalıdır." ifadelerini kullandı.

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