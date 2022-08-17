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Kamudaki personel sorunlarını çözecek torba yasa geliyor

Kamudaki personel sorunlarını çözecek torba yasa geliyor

Milyonlarca vatandaşın beklediği kamudaki personel sorunlarını çözecek torba yasa ile ilgili hazırlıklar başladı. Yasanın Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla gündeme gelmesi bekleniyor. Yasanın içinde çözüm bekleyen birçok konu olacak.

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Başta kamu çalışanları olmak üzere birçok kesimin beklediği çözümler için düğmeye basıldı. Ankara'da başlayan torba yasa çalışmaları ile milyonları nefes aldıracak düzenlemeler gelecek.

Vatandaşın sorunları bir bir çözüme kavuşuyor
Ankara'da bir yandan EYT ve sözleşmeli personelin kadro konusu ile ilgili çalışma grupları oluşturulurken bir yandan da vatandaşın talepleriyle İlgili torba yasa hazırlığı yapılıyor.

Torba yasa taslağının ekim başında netleşmesi bekleniyor
Edindiğimiz bilgilere göre; birçok kesimi ilgilendiren konuların olduğu çalışmaların tamamlanıp torba yasa taslağı şeklinde TBMM'nin açılacağı Ekim başında gündeme getirilecek. Bu süre zarfında konuların olgunlaştırılıp yasaya eklenmesi bekleniyor.

Paket içinde hangi düzenlemeler yer alacak?
* Torba yasada özellikle 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen yaklaşık 700 bin sürekli işçinin yer değiştirme,

* Eş durumundan değişiklik, emeklilik gibi sorunları,

* Kadroya geçemeyen ve sayıları 42 bini bulan ve çoğunluğu şofor kadrosundaki personelin kadro konusu,

* Belediye şirketlerindeki taşerondan kadroya geçen personelin sorunlarının yer alması bekleniyor.

Ak Parti milletvekilleri sahada vatandaşı dinliyor
Sabah'ta yer alan habere göre bunların dışında toplumun değişik kesimlerinden gelen talepler de değerlendiriliyor. Özellikle milletvekillerinin sahada aldıkları talepler ve vatandaşın çözüm beklediği konular tek tek üzerinde çalışılarak değerlendiriliyor.

SGK ve tescil konuları masada
Bunlar arasında SGK ile ilgili borçlanma ve tescil konularının yer aldığı da belirtiliyor.

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