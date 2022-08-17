Erkekler hakkında bu gerçeği duyunca şok olacaksınız! Onlarda tıpkı kadınlar gibi...

Dişi ve memeli olan bütün canlılarda yavrularını emzirme ve süt üretimi görülür. Yüzyıllardır çoğu araştırmaların konusu olan bu durumun erkeklerde de gerçekleştiğini biliyor muydunuz? Onlarda tıpkı kadınlar gibi süt üretebiliyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar?

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Memeli dişi canlıların neredeyse tamamı doğumdan sonra meme bezlerindeki sütle yavrularını besler. Anne canlının yavrusunu besleme eylemine ise emzirme adı verilir. Peki memeli erkek canlılarında yavrularını emzirebileceğini biliyor muydunuz?

Geçmişten günümüze merak konusu olan doğum ve emzirme işlemi yüzyıllardır bilim insanlarının araştırmalarının konusu olmuştur. Dişi canlıların gerçekleştirdiği bu mucizevi olayları erkek canlılarında gerçekleştirebileceği düşüncesi de her zaman akıllarda soru işareti olarak kalmıştı.

Bir süre önce bilim insanları erkek canlılarında emzirebileceğine yönelik birtakım teorileri öne sürmüştü. 1986 yılında yayınlanan seçilerek bir araya getirilmiş araştırmalarda George Gould ve Walter Pyle adlı araştırmacıların bazı erkeklerin süt anne gibi süt bankacılığı yapabildiği bilgiler yer alıyor.

Erkeklerde emzirme örnekleri:

Biyocoğrafyanın babası olarak bilinen bilim insanı Alexander von Humboldt'ın eşi hastalandıktan sonra çocuklarının erkek bakıcılar tarafından bakıldığı ve bu bakıcıların çocukları emzirebildiğide bu konuda oldukça sık duyulan söylentiler arasında yer alıyor.

Agence France-Presse isimli bir medya şirketi 2002 yılında bir kadının eşini kaybettikten sonra sütü gelmediği için çocuklarını besleyemeyince 38 yaşındaki bir adamdan yardım alarak adamın çocuklarını emzirdiğinden bahsettiği bir haber yayınladı.

Erkek canlılarda süt üretiminin olmamasının nedeni:

Ergenlikte oluşmaya başlayan ve süt üretimini sağlayan süt bezleri hem dişilerde hem erkeklerde görülür. Fakat insan biyolojisine baktığımızda dişilerin meme bezlerinin ergenlik dönemindeki gelişimi, prolaktin (hipofiz bezinin ön lobu tarafından salgılanan iç salgı hormonu) gibi çeşitli hormonların yükselmesi sayesinde süt üretimine yol açıyor. Fakat erkek canlılarda meme bezleri süt verebilecek duruma gelebilecek kadar olgunlaşmıyor. Bunun nedeni ergenlik ve gebelik döneminde cinsiyetler arasında yaşanan hormon farklılıklarıdır.

Erkek canlılar süt üretimi için fiziksel açıdan yeterli donanıma sahip olsada ürettikleri hormonlar süt verebilmek için yeterli değil. Erkek canlıya tıbbi yollarla hormon takviyesi yapılırsa süt bezleri çalışarak süt üretimine başlar ve emzirme işlemini gerçekleştirebilir.

Erkeklerde doğal yolla süt üretimi:

Antropolog Dana Raphael 1978 yılında bir kitap kaleme aldı. Kitaptaki bilgiye göre erkeklerin meme uçları uyarıldığı zaman emzirme tetiklendiğini öne sürmüştü. Amerikada bulunan Georgia Tıp Fakültesi'nde endokrinolog olan Robert Greenblatt da Raphael'le aynı düşüncedeydi.

Bilim insanları erkeklerde süt üretimi hakkında ortaya birçok teori atarken bazı bilim insanları da hormonel bir takviye olmadan erkek canlıda emzirmenin mümkün olmadığını iddia ediyordu.

Fakat istisnai olarak hormon takviyesiz erkeklere enjeksiyon yoluyla östrojen ve prolaktin verilirse süt vermeleri mümkün olabilir. Ayrıca antipsikotik olarak bilinen Thorazine ve kalp ilacı digoksinin, erkeklerde sütün gelmesini sağlayan bir yan etki yaptığı da bilinmekte.

Tarihte erkeklerde doğal süt üretimi:

İkinci dünya savaşında Japon ve Nazi Almanyasında esir olan askerlerde süt üretim durumu görülmüştür. Uzun süre aç bırakılan erkeklerde prolaktini üreten hipofiz bezi gibi hormonları salgılayan bezlerin bu hormonları yok eden karaciğerin işleyişi bozduğu tespit edilmiştir.

Beslenme belirli bir düzene girince bezler, karaciğerden daha kolay düzeliyor ve hormon seviyeleri yükselerek meme bezlerinde süt üretilmiş oluyor. Bilim insanlarından bazıları ise hipofiz bezinde herhangi bir tümör oluştuğunda da süt verme gibi bir yan etki meydana gelebileceğini düşünüyor.