Bunu yiyen dört nala koşuyor! İşte vitamin ve enerji bombası cevizli incir reçeli tarifi

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte farklı lezzetlerden olan kuru incir reçeli çok sık yapılmaktadır. Cevizli incir reçeli ise son derece sağlıklı, besleyici bir meyve olan kuru incir ile cevizin içeriğindeki sağlıklı yağlar, lifler, vitamin ve mineraller sayesinde enerji deposu haline gelmektedir. Peki hem vitamin hem de enerji deposu olan cevizli incir reçeli nasıl yapılır, cevizli incir reçeli malzemeleri neler? İşte en güzel cevizli incir reçeli tarifini sizler için derledik...

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Kuru incir ülkemizde çok sık tüketilen faydalı besinlerden birisidir. İncir ile pek çok reçeller yapılabilir ve bunlardan birtanesi de Cevizli İncir Reçelidir. Kuru incir, koroner kalp hastalığını önlemede büyük rol oynamaktadır. Bunun yanında düşük sodyum elementi oranına göre yüksek oranda elementel potasyum içerdiği için yüksek tansiyona karşı da koruma sağlamaktadır. Ceviz ise Antioksidan bakımından zengindir. Antioksidan özelliği içeriğindeki E vitamini, melatonin, polifenol sayesindedir. Omega-3 bakımından zengin olan ceviz kalp hastalığı riskini azaltır. Peki her derde deva olan İncir ve Cevizin buluşmasından ortaya çıkan leziz cevizli incir reçeli nasıl yapılır? İşte vitamin ve enerji bombası cevizli incir reçeli tarifi...

Cevizli İncir Reçeli tarifi için gerekli malzemeler

900 gr olgun incir

750 gr 4,5 su bardağı toz şeker

200 ml 1 su bardağı su

5-6 adet kuru karanfil

1 çay kaşığı tarçın

2 adet kakule

Yarım muskat

10-12 adet ceviz içi

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

3-4 minik parça limon tuzu

Cevizli İncir Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?

Cevizli İncir Reçeli yapmak için gerekli malzemeleri aldıktan sonra ilk olarak; Şeker ve suyu ocakta kaynatıp içerisine 5-6 adet kuru karanfili, 2 adet kakule ve yarım muskatı içerisine ekliyoruz. Şerbet kıvamını alan karışıma temizlenmiş, sapları kesilmiş olan incilerimizi ekliyoruz. Daha sonra tarçını ve tereyağını da ekleyerek karıştırmaya başlıyoruz. 13-15 dakika kadar pişirdikten sonra ise kıvam tamamsa limon suyu ve limon tuzunu ekleyerek 3-4 dakika daha pişirmeye devam ediyoruz ve son olarak sıcakken vakumlu kavanozlara alarak kapağını kapatın ve soğumaya bırakın.

İncirin faydaları nelerdir?

Lif açısından zengin olduğu için, kabızlık sorununa iyi gelir.

Kalsiyum içeriğiyle kemik sağlığını destekler. Aynı zamanda diş sağlığı için de olumlu etkileri vardır.

Yüksek oranda lif içeren bu meyve, uzun süre tokluk hissi verir. Böylece yeme isteği azalır ve kilo kaybına yardımcı olur. Ancak ölçülü bir şekilde tüketilmelidir.

Cilt sağlığını desteklediği düşünülmektedir. Antioksidan ve mikro besinler sayesinde, saçları güçlendirir.

Kuru incir, potasyum bakımından zengindir. Potasyum, tansiyon ve kan basıncını dengeler. Bu sayede kuru incir de yüksek tansiyon riskini azaltabilir.

Kan basıncını dengelemesinin yanında, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de düşürür.

Cildi besler ve parlaklık verir.

E vitamini, kumarinleri steroller, tanenler gibi biyoaktif bileşikler bakımından zengindir. Bu sayede kan şekeri kontrolünü sağlayabilir.

İçeriğindeki antioksidanlar, beyindeki oksidatif hasarı azaltabilir. Ancak daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç vardır.

Cevizin Faydaları Nelerdir?

Ceviz sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller içerir. Cevizler, diğer yaygın sert kabuklu kuru yemişlerden, daha yüksek oranda antioksidan aktivitesine sahiptir. İç cevizin etrafını saran zarda, E vitamini, melatonin ve polifenol adı verilen bileşikler antioksidan özelliği sağlar.

Ceviz, omega-3 yağı açısından da diğer kabuklu kuru yemişlerden önemli ölçüde daha yüksek değere sahiptir ve 1 porsiyon (yaklaşık 28 gram) başına 2,5 gram omega-3 sağlar. Ceviz de dahil olmak üzere bitkilerden elde edilen omega-3 yağlarına, alfa-linolenik asit (ALA) denir. Bu, vücudun kendisinin üretemediği, dışarıdan alınması gereken bir yağdır. Tavsiye edilen günlük ALA miktarı; erkekler için 1,6 g; kadınlar için 1,1 gramdır. Tek bir ceviz porsiyonu ile günlük alınması gereken miktar karşılanabilir. Gözlemsel çalışmalar, günde yenilen her gram ALA’nın kalp hastalığından ölme riskini %10 azalttığını göstermiştir.

İşte Cevizin başlıca faydaları

Sağlıklı bireylerde yapılan bir araştırmaya göre kötü kolestrolün ceviz tüketimini sonrasında azaldığı görülmüştür.

Kalp ve damar sağlığına iyi gelir.

Omega-3 bakımından zengin olan ceviz kalp hastalığı riskini azaltır.

Alzheimer, kanser gibi oksidatif stres sonucu oluşan hastalıkları önleyici, tedavi edici etkisi vardır. İçeriğindeki polifenol sayesinde oksidatif stres ve inflamasyon ile savaşır.

Gut hastalığının tedavisine yardımcı olur.

Göğüs, prostat ve bağırsak kanseri riskini azalttığı araştırmalarca kanıtlanmıştır.

Kilo kontrolüne yardımcı olur. Kalori bakımından yüksek olan bu yiyeceğin kilo kontrolüne yardımcı olması şaşırtıcı görünse de günde 48 gram iştahınızın kontrolüne yardımcı olur.

Tip 2 diyabetin kontrolüne yardımcı olup diyabet riskini azaltır.

Gözlemlenen çalışmalara göre ceviz, kilo kontrolüne yardım ederek tip 2 diyabet riskini azaltır. Fazla kilo yüksek şeker ve diyabet riskini de beraberinde getirmektedir. Tip 2 diyabet hastası 100 kişide yapılan kontrollü bir deney sonucunda 3 ay boyunca günde 1 çay kaşığı soğuk preslenmiş ceviz yapının tüketimi sonucunda kan şekerinin %8 azaldığı görülmüştür.

Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde yardımcıdır.

Sağlıklı yaşlanmayı destekler. 50,000 kadın üzerinde 18 yıl boyunca yapılan araştırma sonucunda fiziksel aktivitelerde azalma riskinin %13 oranında azaldığı görülmüştür.

Beyin fonksiyonlarının gelişimini destekler. Her ne kadar ceviz içinin görüntü itibariyle beyne benzemesi tesadüf gibi gözükse de yapılan araştırmalara göre cevizin alzheimer hastalığına iyi geldiği, öğrenme yeteneğini, hafızanın güçlenmesi, anksiyetenin azalmasına katkı sağladığı görülmüştür.

Erkeklerde sperm sağlığı ve üretkenliğini artırır.

Kolayca bulunabilen ve diyetinizde kolayca yer alabilecek bir besindir.

İster kuru, ister yaş ceviz, ya da soğuk preslenmiş ceviz yağını aktarlarda ve marketlerde bulmanız oldukça kolaydır.