Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı canlı yayında düelloya çağırdı: Yüreğin varsa çıkarsın karşıma, sana ders veririm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı canlı yayında düelloya davet ederek, "Yüreğin varsa çıkarsın karşıma, sana ders veririm" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’nin tatile girmesiyle şehirlerde gerçekleştirdiği grup toplantısını bu hafta Yalova’da gerçekleştirdi.

Burada AKP iktidarına, 'beşli çete' olarak adlandırdığı kamudan dev ihale alan şirketler üzerinden yüklenen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslendi.

"Kur korumalı mevduat ekonominin kalbine konulmuş atom bombasıdır"

Kur korumalı mevduat sistemini eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Yeni bir soygun şekli. Getir paranı bankaya yatır sana faiz vereceğim diyor. Dolar artarsa onun farkını da vereceğim, vergiden muaf tutacağım diyor. 6 ayda ödenen 60 milyar lira ödendi. Sen faize karşıydın? Merkez Bankası’nın garantisini bilmiyoruz, o gizli daha açıklamadılar. Bu para bütçeden gittiği için biz bunu biliyoruz. Kur korumalı mevduat ekonominin kalbine konulmuş atom bombasıdır. Bay Kemal'e güveneceksiniz, Bay Kemal kul hakkı yemez, devleti soyanların karşısındadır."

Temasa "5'li çete" dediği müdeahhitlere tepki gösteren Kılıçdaroğlu, bu kesimin kendisiyle temasa geçmek istediğin iddia ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Ben sık sık beşli çetelerden söz ederim ve beşli çetelerin bu ülkeye açtığı felaketlerden de söz ederim. Beş şirkete son 18 yılda 203 milyar 700 milyon dolarlık iş verildi. Başka bu işi yapacak adam yok mu bu memlekette? Bunlar mallarının ve paralarının büyük kısmını İngiltere, ABD'ye götürdüler. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu gelirse biz kurtaracağız. Sözüm söz tüyü yetmemiş yetimin hakkını savunacağım. Bunlara bir de gelir garantisi veriyorlar.

Bu memleketin nasıl soyulduğunu herkesin bilmesi lazım. 25 yıllık garanti vermişler şehir hastanesine. 25 milyar dolar. 12 milyar liraya yapıyorsun, 25 milyar dolar para kazanıyorsun. Böyle bir pazarlık olur mu? Yavuz Sultan Selim köprüsünün yapı maliyeti 3.3 milyar dolar. Verilen garanti 9 milyar dolar. Yüzde 100'ün üstünde para kazanıyorsun. Kimin parası? Fakirin fukaranın parası. Gaziosmanpaşa Köprüsü yapım maliyeti 1 milyar 200 milyon lira verilen garanti 15 milyar dolar. Akıl tutulması var.

"Yüreğin varsa"

"Şimdi sesleniyorum. 'Ey Bay Kemal sen doğruları söylemiyorsun' diyebilirler. Açık ve net söylüyorum. Eğer yüreğin varsa, benim verdiğim rakamlardan şüphen varsa çıkarsın televizyonda karşımda sana ders veririm. Çıkar mı? Kabahati var efendim çıkamaz. Haklı olsa çıkar. Haklı olsa 'Gel kardeşim' der. Zafer Havalimanı Kütahya 50 milyon avroya yapılmış. Verilen garanti 208 milyon avro. Kim ödüyor parayı? Bu milletin fakiri fukarası. Benimle temasa geçmek istediler ama bu kardeşiniz hak, hukuk, adaletten yanadır. Ben bu milletin hakkını ve hukukunu savunacağım.