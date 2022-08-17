CHP'li Engin Koç'tan tehdit gibi sözler: Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, partisini eleştirenlere yönelik tehditvâri bir paylaşımda bulundu.

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CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, partisine gelen eleştirilere tehditvâri bir karşılık verdi.

CHP aleyhine konuşanları not aldığını belirten Engin Özkoç, "Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü seçim sonrası ilk olarak “biz de sizdeniz” diye gelecek onlar. Araya karışmasınlar! Bize rüzgargülleri lazım değil, değişim için çalışacak neferler lazım."