Dar gelen pantolonunuza yeniden girmek için bunu deneyin! 1 haftada eriten mucizevi besinler...

Her boşlukta aklınız yemeğe mi gidiyor? Canınız sıkıldığında iştahınız mı açılıyor? Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyor ama kurtulamıyor musunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Sağlıksız beslenmekten şikayetçiyseniz ve kendinizi yemekten alıkoyamıyorsanız, bu besinler sayesinde hem kilo verecek, hem daha sağlıklı olacak, hem de iştahınızı keseceksiniz. İşte o mücizevi 5 besin...

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Gün içinde beslenme konusunda sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Az besleniyor, çok besleniyor veya sağlıksız besleniyor olabilirsiniz. Dert etmeyin... İştahınızı düzenleyecek besinler sayesinde nerede olursanız olun beslenme düzeniniz yerine oturacak.

Çok abur cubur tüketiyorsanız, hareketli bir yaşantıya sahip değilseniz elbette kilo alımı sizin için kaçınılmaz olacaktır. Günlük egzersizler yapmaya başlarsanız ve sağlıksız beslenmeyi de bir kenara atarsanız, geç olmadan kilo sorununuzu çözmüş olursunuz. İştahınız çok açıksa ve kendinizi durduramıyorsanız bu besinler sayesinde ondan da kurtulacaksınız. Bu besinlerle, gün boyu açlık hissinizi yok edecek ve daha zinde olacaksınız. Listeleyeceğimiz bu doğal besinleri tüketerek sağlıklı ve kontrolü kilo vereceğinizden şüpheniz olmasın. İşte o mucizevi 5 besin...

Kahve

Güne bir fincan kahveyle başlamak, yağ yakımını hızlandırmak için yapabileceğiniz en etkili şeylerden biri olabilir. Kahvenin içinde bulunan kafein ve antioksidanlar sayesinde iştahınız kesilecek ve yağ yakımınız hızlanacaktır. Fazla kilolarınız varsa, kilo vermek istiyorsanız ve kısa zaman içinde vücudunuzda farkedilir bir etki görmek istiyorsanız kahve tüketmek iyi bir tercih olacaktır. Kahve, içerisinde bulunan bileşikler sayesinde metabolizma hızınızı arttıracak ve kilo vermenize yardımcı olacak. Fakat her şeyde olduğu gibi, kahve tüketimi konusunda da aşırıya kaçmamak gerekir. Fazla kafein alımından dolayı vücudunuz olumsuz etkilere maruz kalabilir. Kaş yapayım derken göz çıkarmayın...

Badem

Açlık hissettiğiniz zaman bir avuç badem tüketmek, iştahınızı uzun bir süre bastıracaktır. Yüksel lifli içeriği, antioksidan, E vitamini ve magnezyum barındırması sayesinde sizi uzun süre tok tutacak ve kilo vermenize yardımcı olacaktır. Ayrıca bademin yanında bir miktar bal, ceviz gibi kuruyemişler ve kabak çekirdeği gibi tohumlar tüketebilirsiniz. Bu sayede hem açlığınızı bastırmış olursunuz hem de yağ yakımını hızlandırırsınız.

Elma

Elma, vücuda en çok yararı olan meyveler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kilo vermeye yardımcı olduğu gibi diş sağlığı açısından da çok önemli bir yere sahiptir. Dişlerin beyazlamasına yardımcı olur, ağız kokusunu önler ve daha sağlıklı bir ağız kimyasına sahip olunması için katkı sağlar. Besleyici ve lezzetliliğiyle ara öğünde tüketilebilecek en doğru şey elma olabilir. Pektin, lif ve su içeriğiyle sizi uzun süre tok tutar. Düzenli olarak tüketeceğiniz elma sayesinde şekeriniz düzenlenir, enerji seviyeniz artar ve ek kalori emiliminiz önlenir.

Zencefil

Gündelik hayatınızda çaylarınıza ve yemeklerinize ekleyeceğiniz zencefil hem lezzeti arttıracak hem de kilo vermenize yardımcı olacaktır. Zencefil hem bir doğal yaktırıcıdır hem de vücudunuza enerji verir. Genel sağlıkla ilgili faydaları ise saymakla bitmez. Mide bulantısına çok iyi gelir. Özellikle hamile kadınlara mide bulantısı için zencefil çayı önerilir. Ayrıca yapılan araştırmalara göre kahvaltıda zencefil tüketen kişilerin, yemekten sonra en az 3 saat tokluk hissettikleri ortaya çıkmıştır. Birçok yararını göz önünde bulundurduğumuzda zencefil, beslenme listelerine mutlaka eklenmelidir.

Su

Bol su içmek vücudun genel sağlığı için şart olan bir eylemdir. Can sıkıntısından dolayı açlık hissettiğiniz zamanlarda yemek yemek yerine su içerseniz, açlığınızın yatıştırıldığını hissedeceksiniz. Aslında tok olduğunuz ama aç hissettiğiniz zamanlar oluyorsa bunu bir iki bardak su içerek rahatlıkla çözebilirsiniz. Bazı zamanlarda vücudumuz susuz kaldığında kendimizi aç hissedebiliriz. Bu durumda yemek yesek de açlık hissimiz devam eder ve bir türlü doymuş hissedemeyiz. Bunun asıl sebebi susuzluktur. Tok olup aç hissettiğiniz zamanlarda su içerseniz, hem tokluk hissedersiniz hem de su ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Ayrıca yemeklerden önce iki bardak su içerseniz bu sayede daha az yemek yiyeceksiniz ve yediklerinizi de kolay sindireceksiniz. Su içmeyi alışkanlık haline getirin...