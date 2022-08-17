Yasak Elma'yı bir bir terkediyorlar! Biran Damla Yılmaz'ın yeni projesi ortaya çıktı

FOX ekranlarının entrikası bol, yerli Dallas dizisi Yasak Elma'nın akıbeti belli oldu. Ha bitti ha bitecek derken dizinin yeni sezonda da ekranlarda olacağının bilgisi geldi. Son sezonu ile resmen bir oyuncu kıyımın yaşandığı dizide herkes Biran Damla Yılmaz'a ne oldu derken, güzel oyuncunun yeni projeye göz kırptığı ortaya çıktı.

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FOX'un ihtirası, entrikası bol olan olaylı dizisi Yasak Elma 5. sezonu ile yine aynı kanalda yoluna devam edecek. Yeni bölüm çekimlerinin başladığı bilgisi gelen dizinin sezon finalinde resmen oyuncu kıyımı yaşandı. Ender karakterine hayat veren Şevval Sam'ın bile kadrodan ayrıldığı dizinin yeni bölümleri başka bir format ve farklı bir senaryo ile çekilecek. Peki dizide Yıldız'ın üvey kızını oynayan Biran Damla Yılmaz'a ne olacak, haberi geldi.

Yasal Elma 5. sezonunda var mı

Biran Damla Yılmaz Yasak Elma'nın 5. sezonunda var mı yok mu sorularının net yanıtı aranırken genç oyuncu bu iddialara yaptığı bir açıklama ile cevap verdi. Herkes diziye devam edecek mi diye beklerken Yılmaz açıklamaları ile son noktayı koydu.

Biraz Damla Yılmaz bundan sonra daha çok aksiyon dizilerinde olmak istiyorum, yeni hedefim bu olacak diyerek Yasak Elma defterini kapattığını duyurmuş oldu.

Yasak Elma kadınları çok eğlenceli

Yasak Elma dizisi hakkındaki yorumları ile de dikkat çeken güzel oyuncu “Bence kadınlar bir araya geldiği zaman her anımız eğlenceli ve keyifli oluyor. O yüzden kimseyi ayıramam. Beni en çok şaşırtan kısmı da tam olarak bu. Bu kadar eğlenip bir yandan da keyifle çalışacağımı, hatta sete gitmek için bu kadar can atacağımı tahmin edemezdim.” diyerek diziden keyifli ayrıldığını da belirtti.