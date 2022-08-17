BIST 2.938
DOLAR 17,96
EURO 18,29
ALTIN 1.024,48
HABER /  GÜNCEL

Terör örgütüne üst üste darbeler! İşte MİT'in bir aylık raporu...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Terör örgütüne üst üste darbeler! İşte MİT'in bir aylık raporu...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son zamanlarda nefes kesen nokta operasyonlar ile terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerini bir bir etkisiz hale getiriyor. Son bir ayda terör örgütlerinden yaklaşık 10 sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Milli İstihbarat Teşkilatı, hem sınır içi hem de sınır ötesi operasyonları ile nefes kesiyor. Son dönemde özellikle terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerini hedef alan MİT, düzenlediği nokta operasyonlar ile teröristleri bir bir etkisiz hale getiriyor.

Özellikle Türkiye’nin sınırı olan Irak’ın kuzeyi ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan PKK/KCK/YPG/HPG terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerini teknik ve fiziki takibe alan MİT, saha personellerinin yanı sıra uzaktan ateş destek unsurları ile nokta operasyonlar gerçekleştiriyor.

Son 1 ayda 10 üst düzey terörist öldürüldü
MİT tarafından son dönemde terör örgütü PKK-HPG'nin sözde konsey üyesi terörist Hanım Demir...

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan...

Güngören saldırısının faillerinden PKK mensubu Nüsret Tebiş...

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç...

Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer...

Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Kobani eyalet yürütme kurulu üyesi Erhan Arman...

Terör örgütü PKK-YPG’nin sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu Yusif Mehmud Rebani...

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan...

Terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Kongra-Gel başkanlık divanı üyesi Delal Azizoğlu...

Irak ve Suriye’de gerçekleştirilen sınır ötesi nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildiler.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kocasından ayrılan kadın tır şoförü oldu 'Yolların Sultanı' diyorlar
Foto Galeri Kocasından ayrılan kadın tır şoförü oldu 'Yolların Sultanı' diyorlar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan olay çıkış: 3. ittifak kuruldu, 20 güne ilan edilecek
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan olay çıkış: 3. ittifak kuruldu, 20 güne ilan edilecek
Mangal tadında kavurma yapmak bu yöntemle zor değil! İşte mangal tadında et kavurma tarifi
Mangal tadında kavurma yapmak bu yöntemle zor değil! İşte mangal tadında et kavurma tarifi
Ece Erken hakkında bomba aşk iddiası! Eşini yeni kaybeden Ece Erken'in adı o isimle aşk dedikodularına karıştı
Ece Erken hakkında bomba aşk iddiası! Eşini yeni kaybeden Ece Erken'in adı o isimle aşk dedikodularına karıştı
Süleyman Soylu dizlerinin üstüne çöktü canlı yayındaki 7.6'lık deprem anı videosu olay
Süleyman Soylu dizlerinin üstüne çöktü canlı yayındaki 7.6'lık deprem anı videosu olay
Esnaf dükkanına öyle bir yazı astı ki oyun gözlerine inanamadı! Sanki satmak istemiyor...
Esnaf dükkanına öyle bir yazı astı ki oyun gözlerine inanamadı! Sanki satmak istemiyor...
Şehircilik Bakanı Murat kurum açıkladı! Kira desteği artırılıyor yeni konut kampanyası geliyor
Şehircilik Bakanı Murat kurum açıkladı! Kira desteği artırılıyor yeni konut kampanyası geliyor
Fed'den bankalara kripto varlıklara ilişkin önemli uyarı
Fed'den bankalara kripto varlıklara ilişkin önemli uyarı
Whatsapp'tan tartışmaları bitiren özellik! Silinen mesajlar artık bu şekilde geri alınabilecek
Whatsapp'tan tartışmaları bitiren özellik! Silinen mesajlar artık bu şekilde geri alınabilecek
Ankara ile Şam ne konuşuyor? İşte Suriye'nin Türkiye'den 5 talebi var işte o istekler
Ankara ile Şam ne konuşuyor? İşte Suriye'nin Türkiye'den 5 talebi var işte o istekler
Bulaşık Tabletini Çamaşır Makinesine Atın Farkı Görün "Bakın Neler Oluyor"
Bulaşık Tabletini Çamaşır Makinesine Atın Farkı Görün "Bakın Neler Oluyor"