Kocasından ayrılan kadın tır şoförü oldu 'Yolların Sultanı' diyorlar
Eşinden ayrılan Sultan Özdemir, 5 yıl önce tır şoförlüğüne başladı. 'Yolların Sultanı' denilen Özdemir'in Türkiye'de gitmediği yer kalmadı. Özdemir olumlu tepkiler alsa da bazılarından hiç hoş olmayan davranışlar görmüş... İşte genç kadının evlilik sonrası hayatı...
İş hayatına ortaokul yıllarında fabrikada işçi olarak başlayan, erken evlenerek 20 yaşında kız çocuk sahibi olan Sultan Özdemir, 5 yıl önce eşinden ayrılarak kendisine yeni bir hayat çizdi.
İş aradığı sırada bir lojistik firmasıyla görüşen Özdemir, tır şoförü arandığını öğrenince önce üzüldü. Firma yetkililerinin cesaretlendirmesiyle "neden olmasın" diyerek yola koyulan Özdemir, önce kamyon kullanmak için gerekli olan C sınıfı, ardından tır kullanabilmek için istenen CE sınıfı ehliyeti aldı.
5 yıl önce endişe ve heyecanla oturduğu tırın sürücü koltuğunda gün geçtikçe uzmanlaşan Sultan Özdemir, kadın eli değen tırıyla şehirler arasında binlerce kilometre yol yapıyor.
Mesafelerden çok kızının hasreti ağır geliyor
Evi olarak gördüğü tırında ömrü geçen, yoğun iş temposu nedeniyle memleketindeki evine 3-4 ayda bir gidebilen Özdemir, yaz aylarında ise 10 yaşındaki kızını yanına alarak yaptığı yolculuklarla hasretini dindirmeye çalışıyor.