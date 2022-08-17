Kocasından ayrılan kadın tır şoförü oldu 'Yolların Sultanı' diyorlar

İş aradığı sırada bir lojistik firmasıyla görüşen Özdemir, tır şoförü arandığını öğrenince önce üzüldü. Firma yetkililerinin cesaretlendirmesiyle "neden olmasın" diyerek yola koyulan Özdemir, önce kamyon kullanmak için gerekli olan C sınıfı, ardından tır kullanabilmek için istenen CE sınıfı ehliyeti aldı.