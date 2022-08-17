İrem Derici'den kendisine evlenme teklifi eden hayranına şok cevap! Olayların kadını yine durmadı

Şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz gün Avşa'da sahne aldı. Konser esnasında bir hayranı 'aşığım sana' diye bağırdı, evlenme teklifi etti. Ünlü şarkıcı, hayranına karşılık verdi ve aralarında şok eden bir diyalog oluştu. Derici'nin, kendisine evlilik teklifi eden hayranına verdiği yanıtlar gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

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Şarkıcı İrem Derici, çalkantılı aşk hayatıyla ve açıklamalarıyla magazin gündeminin en popüler isimlerinden biri haline geldi. Ünlü şarkıcının, Cem Belevi ile yaşadığı birlikteliğin olaylı şekilde bitmesi, bir kere aldatıldıktan sonra Belevi'ye ve ilişkilerine bir şans daha verip ikinci kez aldatılması magazin kulislerini haftalarca meşgul etmişti. Bunların yanında İrem Derici'nin yaptığı açıklamalar, dobra sözleri ve sosyal medya paylaşımları da oldukça dikkat çekiyor. Son olarak Derici, Avşa'da verdiği konser esnasında bir hayranıyla arasında geçen diyalogla gündeme yeniden bomba gibi düştü. Renkli kişiliği, eğlenceli, samimi tavırları ve Cem Belevi ile yaşadığı olaylı ayrılık sonrası neredeyse her gün magazin gündeminde yerini alan Derici, bu sefer de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bakın bu sefer İrem Derici'nin adından söz ettiren o diyalog neydi...

Konserde ilginç açıklama

İrem Derici iki haftadır, Çeşme'de bir otelin sahibi olan Ömer Gülşen ile birlikte... Aşk hayatı oldukça hareketli olan ünlü şarkıcı, her yaptığıyla gündeme geldiği gibi, bu sefer de bombayı patlattı. Geçtiğimiz akşam Avşa'da konser veren Derici, sahnede öyle şeyler söyledi ki, yer yerinden oynadı. Bir hayranının, kendisine evlilik teklifi etmesi üzerine herkesi şok eden cevaplarıyla sosyal medyada viral oldu. Kendisine “Benimle evlenir misin” diye seslenen hayranına "Google’dan benim ilişki geçmişime bir baksana." dedi ve olanlar oldu.

''Evlenilecek kadın değilim''

İrem Derici, hayranından gelen evlilik teklifi üzerine ''geçmişime baksana'' dedikten sonra şunları ekledi: "Evlenilecek kadın değilim. Ben olsam kendimle evlenmem". Ünlü şarkıcı daha sonra hayranına yaşını sordu. 27 yaşında olduğunu söyleyen hayranı "Aşığım sana" diye diretince Derici, "Ben 35 yaşındayım. On sene sonra sarkınca öyle olmuyor o işler." dedi. İrem derici hayranına son olarak "Git yaşıtlarınla oyna" diye konuştu. O esnada konser alanında bulunanlar keyifli dakikalar yaşadı. Birçok kişi o anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı.



İrem Derici kimdir?

İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızları olarak dünyaya geldi. Dört yaşında org çalmaya başlayan şarkıcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü liseyle beraber bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümününden mezun olan Derici, pazarlama iletişimi yüksek lisans programına devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. O Ses Türkiye'den önce üç yıl bir reklam ajansında metin yazarı olarak çalıştı. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı. 2012'de "Bensiz Yapamazsın" şarkısı ile profesyonel anlamda müzik hayatına başladı.