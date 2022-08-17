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Antalya'da 23 yaşındaki gencin hayatı söndü! Ailesi uzaklaştırma kararı almış

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da 23 yaşındaki gencin hayatı söndü! Ailesi uzaklaştırma kararı almış

ANTALYA'da zeytinlik alanda yaklaşık 15 günlük ceset bulundu. Cansız bedenin 23 yaşındaki Yusuf Arslan Karasağız’a ait olduğu tespit edildi. Yanında uyuşturucu maddeye rastlanan gencin ailesinin yakın zamanda uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

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Olay, sabah 08.20 sıralarında Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi 4939 sokak yakınındaki zeytinlik alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek için kestirme yol kullanan bir vatandaş, zeytinlik alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis, yaptığı incelemede cesedin Yusuf Arslan Karasağız’a (23) ait olduğunu tespit etti.

Cesedin 10 ila 15 günlük olduğu değerlendiriliyor
Karasağız'ın cansız bedeninin yanında uyuşturucu madde olduğu, ailesinin de uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi. Yaklaşık 10 ila 15 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Karasağız’ın cenazesi, savcılık ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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