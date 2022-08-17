3 milyon TL'ye satın aldı ekspertiz şoku! Adana'da sıfır lüks cip hatalı çıktı
ADANA'da iş adamı ekspertizde hayatının şokunu yaşadı. 3 milyon TL'ye sıfır alınan lüks cip hatalı çıktı. Satıcı firma ile süreç çıkmaza girerken araç ikinci elde satılamıyor. İş adamı hatayı görenin, aracını almaktan vazgeçtiğini söyledi.
Adanalı iş adamı Muharrem Başak (32), geçen Nisan ayında İstanbul’dan 3 milyon 80 bin liraya 01 KB 181 plakalı Land Rover marka sıfır kilometre bir cip satın aldı.
Aracı teslim aldıktan 3 gün sonra Başak, bir arkadaşının verdiği iftar yemeğine gitti. Burada bir arkadaşı Başak’a, ‘Bu aracın çamurluğunda oynama var. Sıfır aldığına emin misin?’ dedi.
Bunun üzerine ekspere giden Muharrem Başak, ekspere gittiğinde hayatının şokunu yaşadı.
Aracın oralarında işlem var
3 milyonluk aracın sağ ve sol ön çamurluk vidalarında oynama, motor kaputu vidalarında oynama ve rötuş olduğu ifade edildi.