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3 milyon TL'ye satın aldı ekspertiz şoku! Adana'da sıfır lüks cip hatalı çıktı

İhlas Haber Ajansı
3 milyon TL'ye satın aldı ekspertiz şoku! Adana'da sıfır lüks cip hatalı çıktı

ADANA'da iş adamı ekspertizde hayatının şokunu yaşadı. 3 milyon TL'ye sıfır alınan lüks cip hatalı çıktı. Satıcı firma ile süreç çıkmaza girerken araç ikinci elde satılamıyor. İş adamı hatayı görenin, aracını almaktan vazgeçtiğini söyledi.

3 milyon TL'ye satın aldı ekspertiz şoku! Adana'da sıfır lüks cip hatalı çıktı

Adanalı iş adamı Muharrem Başak (32), geçen Nisan ayında İstanbul’dan 3 milyon 80 bin liraya 01 KB 181 plakalı Land Rover marka sıfır kilometre bir cip satın aldı.

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3 milyon TL'ye satın aldı ekspertiz şoku! Adana'da sıfır lüks cip hatalı çıktı

Aracı teslim aldıktan 3 gün sonra Başak, bir arkadaşının verdiği iftar yemeğine gitti. Burada bir arkadaşı Başak’a, ‘Bu aracın çamurluğunda oynama var. Sıfır aldığına emin misin?’ dedi.

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3 milyon TL'ye satın aldı ekspertiz şoku! Adana'da sıfır lüks cip hatalı çıktı

Bunun üzerine ekspere giden Muharrem Başak, ekspere gittiğinde hayatının şokunu yaşadı.

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3 milyon TL'ye satın aldı ekspertiz şoku! Adana'da sıfır lüks cip hatalı çıktı

Aracın oralarında işlem var

3 milyonluk aracın sağ ve sol ön çamurluk vidalarında oynama, motor kaputu vidalarında oynama ve rötuş olduğu ifade edildi.

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