THY'nin ilk altı aylık karı ile havayolu filosu kuruluyor Avrupalı şirketler fena kıskanacak

Havacılık yazarı Uğur Cebeci, THY’nin 2022’nin ikinci çeyreğinde açıkladığı kâr "Hâlâ pandemi etkisi sürerken elde edilen sonuç özellikle Avrupalı havayolu şirketlerini kıskandıracak cinsten oldu" dedİ.

Abone ol

Hürriyet gazetesinin havacılık yazarı Uğur Cebeci, Türk Hava Yolları’nın (THY) 2022’nin ikinci çeyreğinde açıkladığı 737 milyon dolar kâr ile havayolu şirketi kurulabileceğini söyledi.

Cebeci, bugünkü köşe yazısında THY’nin kârı hakkında şunları yazdı:

Türk Hava Yolları yılın 2022 yılının ilk altı ayı için 737 milyon dolar kâr açıkladı. Bu rakama tanesi 128.9 milyon dolardan 6 adet Boeing 737 MAX 8 uçağı almak mümkün. Rakamları çarpmayın, verdiğim uçak birim fiyatı pazarlıksız. Standart katalog fiyatı.

Belki de pazarlıkla 7 adet 737 MAX bile alınabilir. Tabii 7 uçaklık bir havayolu kurulur, işletmesi hiç de fena olmaz. Yani şirketin ilk altı aylık kârıyla neler yapılabileceğini sıralamaya kalkarsak, örnekler koca koca sonuçlar yaratır.

Bu arada tabii şirketin hisseleri de fırladı, yatırım yapmış olanlar iyi de paralar kazandı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat kâr açıklarken neredeyse yerinde duramıyordu. Türk basınının ekonomi müdürleri de dinlerken detaylarda da çok heyecanlandılar. Hâlâ pandemi etkisi sürerken elde edilen sonuç özellikle Avrupalı havayolu şirketlerini kıskandıracak cinsten oldu.