Bu yöntem sayesinde yanmış tavalarınız sıfır gibi oluyor! Tavalarınız yeni gibi görünsün istiyorsanız bu yöntemleri mutlaka deneyin

Gününün genelini mutfakta geçiren, yemek yapanların korkulu rüyası yanmış tava! Bazen bir dalgınlık veya ihmal sonucu ocakta unutulan yemeğinizin dibi tutabiliyor hatta tavanız yanıp kararıyor değil mi? Dibi tutan, kararıp yanan tavalarınızı sakın çöpe atmayın. Bu yöntem sayesinde yanmış tavalarınız sıfır gibi oluyor. Tavalarınız yeni gibi görünsün istiyorsanız aşağıda bulununan bu yöntemleri mutlaka deneyin...

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Ev hanımları dikkat! Siz de sık sık mutfak kazaları yaşayıp, yanan tavalarınızı çöpe mi atıyorsunuz? İnatçı lekeyi temizlemekte zorluk mu çekiyorsunuz? Ovalıyorum, ovalıyorum çıkmıyor mu? diyorsunuz... Tavalarınız yeni gibi görünsün istiyorsanız bu yöntemleri mutlaka deneyin. Bu yöntem sayesinde yanmış tavalarınız sıfır gibi oluyor...

Yanmış tavanın düşmanı Karbonat!



Yanmış tavayı temizlemenin birçok yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki karbonat. Temizliğe başlamadan kararan tavanızı güzelce yıkayın. Bir kaba yaklaşık 1/4 fincan kabartma tozu koyun. Daha sonra bir çay kaşığı su koyarak karıştırmaya başlayın. Macun kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin. Macun kıvamına gelen karışımı yanmış yüzeye güzelce yayın ve kurumaya bırakın. Kuruma işlemi gerçekleştikten sonra bulaşlık teli ile fırçalayın. Fırçaladıktan sonra yanmış tavanızı durulayın ve kurumasını bekleyin. Eğer hala yanma izleri kalmış ise gerçekleştirdiğiniz işlemi yeniden tekrarlayın.

Limon ve Tuz

Yanmış veya dibi tutmuş tavanızın temizlemenin bir diğer yolu da limon ve tuz. Tuz, kabartma tozundan biraz daha fazla serttir, böylece gerçekten yapışmış yanıklar üzerinde daha etkili olabilir. Bu pratik yöntemi uygulamak için öncelikle yanmış tavaya 1 yemek kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyin ve bu şekilde yarım saat bekletin. Daha sonra yanan tavanızı bir sünger yardımı ile fazla bastırmadan ve ovarak temizleyin.

Deterjan ile yanık tavaya son

Oldukça zorlu gibi görünen tava altlarını elinizin altında bulunan deterjan ile temizleyebilirsiniz, nasıl mı? Bir miktar bulaşık deterjanı ya da toz çamaşır deterjanı eklediğiniz tavayı, deterjanın üzerini geçecek kadar su ile doldurun ve ocakta kaynatın. Su kaynarken aynı zamanda bir tahta kaşık yardımı ile ve yavaş şekilde yanık kısımları kazıyın. Bir süre sonra suyu boşaltın ve sünger yardımı ile tavanızı iyice temizleyin.