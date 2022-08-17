Yüz Tüyleriniz canınızı sıkıyorsa birde bunları deneyin! İşte yüz tüylerinden kurtulma yolları

Yüzünüzdeki tüyler sizi rahatsız ediyorsa, lazer, ağda, cımbız veya diğer acılı işlemlerle uğraşmak istemiyorsanız doğal yöntemlerle tüylerinizden kurtulun. Evde doğal bitkisel kürler hazırlayarak yüzünüzdeki istenmeyen tüylerinizden kurtulmanın mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Tüylerinizin çokluğundan şikayetçiyseniz önce bir hekime başvurmalısınız. Yüzde çıkan tüylerin sebebi bir sağlık problemi değilse, bu yöntemlerle azaltmak veya kurtulmak çok kolay...

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Her insanın yüz bölgesinde tüyler bulunur. Bu durum, bazı kişilere rahatsızlık vermezken bazı kişilerin canını sıkar, hatta öyle ki stres sebebi bile olabilir. Hoş görüntü oluşturmayan tüyler, aynaya bakıldığında rahatsızlık verebilir. Her insan aynaya baktığında kendini güzel görmek ister. Fakat bu tüylerden kurtulmanın yolu sadece lazer, ağda gibi işlemler değildir. Evde, kendi malzemelerinizle, doğal yollarla istemediğiniz veya rahatsız olduğunuz yüz tüylerinizden kurtulmanız mümkün... İşte sizler için derlediğimiz, istenmeyen yüz tüylerinden kurtulmanın 4 yöntemi...

Nane çayı içmek

Nane çayının vücuda olumlu etkileri saymakla bitmez. Bilindiği üzere, nane çayının hem sağlığa hem de cilte çokça faydaları vardır. Hoş kokusu ve tadı sayesinde de kolaylıkla tüketilebilir. Nane çayı içmek, erkeklik hormonu salgısını azaltır ve bu sayede yüzünüzdeki tüyler farkedilir şekilde azalır. Düzenli içilir ve bunun yanında beslenmeye de dikkat edilirse, fark kısa zaman içinde görülecektir. Günde 2 fincan nane çayı içmek, hem vücut sağlığınızı olumlu yönde etkiler, hem de yüzünüzdeki istenmeyen tüylerin azalmasında önemli rol oynar.

Lavanta ve çay ağacı yağı kullanmak

Cilt bakımında en sık kullanılan yağlar denildiğinde akla lavanta ve çay ağacı yağı gelir. Sivilce akne ve cilt lekeleri tedavilerinde en sık kullanılan bu iki yağ, yüzünüzdeki istenmeyen tüylerin azalmasına da yardımcı olacaktır. Lavanta ve çay ağacı yağı, bölgesel olarak aşırı tüylenmeyi azaltır.

Cilde limon sürmek

Doğal cilt bakımı denildiğinde limon olmazsa olmaz. Limon, birçok faydasının yanında yüzdeki istenmeyen tüylerin giderilmesinde de büyük ölçüde yararlıdır. En etkili tüy giderici olarak bilinen limonu yüzünüze sürerek tüylerinizden kısa zaman içinde kurtulabilirsiniz. Eğer limonu yüzünüze sürdükten sonra yanma hissederseniz, cildinizi ılık suyla güzelce durulayın.

Bol su içmek

Bol su tüketmek, yaşamın en önemli hilelerinden biridir. Sağlıklı bir vücut için yapabileceğiniz en önemli şey bol bol su içmektir. Tüm vücudun sağlığını olumlu etkilediği gibi, cilt sağlısı açısından da çok önemli bir yere sahiptir. Su içmek, hem cildinizin daha genç görünmesini sağlar, hem de yüzünüzdeki istenmeyen tüyleri önemli ölçüde azaltır. Günde en az 8-10 bardak su içmek, size farkedilir bir güzellik ve dinçlik katacaktır.