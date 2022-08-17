Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

THY'nin ilk altı aylık karı ile havayolu filosu kuruluyor Avrupalı şirketler fena kıskanacak

Tehlikeli silahlanma çağrısı! LGBT'ye karşı ayakladılar: Çocuklarımızdan ellerinizi çekin

Hülya Avşar 250 bin lira verip 58 yaşında 20'lik çıtır kız oldu sadece 8 saat sürdü

İlk EYT maaşı ne zaman yatacak? SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı

Duy Beni dizisindeki psikopat Ozan'ın bambaşka halleri çıktı! Gören gerçekten sen o musun dedi şu haline bakın!

8 doz aşı oldu yaptırdığı test sayısı Türkiye rekoru! Sonunda koronavirüse yakalandı

1963'te Kadirli'de 'petrol yok' denilerek kapatılmıştı meğer 1911 yılında

Bu burçlar hem aşkta hem parada kazanıyor! Bakın Ağustos ayının en şanslı burçları hangileri

Kahreden haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yaralı askerimiz şehit oldu

Kandilli Rasathanesi: İstanbul için 7.5 büyüklüğünde deprem kapıda! Tsunami tehlikesi var...