Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı bölgesine ilişkin son gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Suriye’de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." denildi.