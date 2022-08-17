Türkiye petrol denizinde yüzüyormuş 1 milyar dolarlık petrol bulunan kuyu ile ifşa olan belge

TÜRKİYE yıllardır dağda taşta petrol yatakları arıyor. Bugüne kadar ülkeye yetecek petrol kaynağına sahip olamadık. Meğer bunun sebebi petrolümüzün olmaması değilmiş. Yabancı petrol şirketleri petrol sahalarını açıp açıp kapatmışlar. Osmanlı arşivinde çıkan belge herşeyi ortaya döküyor.

Abone ol

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesine bağlı Çınar köyünde 1961-63 yılları arasında yabancı bir şirket tarafından petrol araması yapılmış, açılan kuyu ise 1963 yılında “burada petrol yok” denilerek kapatılmıştı. Tarihçi yazar Cezmi Yurtsever, Çukurova bölgesinde 1963 yılında petrol yok denilerek kapatılan bu kuyularda aslında Osmanlı’nın son zamanında 1911 yılında yine yabancı bir şirket tarafından petrol arandığının belgesini Osmanlı arşivinde ortaya çıkardı.

1 milyar dolarlık petrol ile ifşa oldu

1961 yılında yabancıların 'petrol yok' diyerek kapattığı yerde Türkiye'nin en zengin petrol yatağı olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Kadirli ilçesine 50 km uzaklıkta bulunan Ceyhan ilçesindeki Çukurova-1 ve Çukurova-2 isimli araştırma sahasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yıllar sonra yüksek kaliteli petrol buldu. Kapatılan kuyuda bulunan petrol tam 1 milyar dolar değerinde. Bu keşiften sonra daha önce yabancıların 'petrol yok' deyip kapattığı kuyular mercek altına alındı. Osmanlı arşivleri de taranınca yabancı petrol şirketlerinin petrol oyunu ifşa oldu.

Meğer 1911 yılında biliyorlarmış

Tarihçi Cezmi Yurtsever'in Osmanlı arşivinde bulduğu belge 1911 yılına ait. Cezmi Yurtsever, "Osmanlı’nın en zor günlerinde Afrika’nın kuzeyinde Libya çöllerinde savaş devam ederken ve Balkan savaşlarının da çıkmasının çok yakın olduğu bir zamanda Nisan 1911 tarihinde yabancılar Osmanlı’nın madenler bakanlığına bir dilekçe vererek Çukurova’da Adana vilayeti Kozan sancağı Karszülkadiriye yani Kadirli kazasında petrol zift ve diğer madenlerin bulunduğunu o madenlerin çıkartma istekleri ile ilgili ruhsatname verilmesini istiyorlar. Bu şu anlama geliyor, demek oluyor ki Osmanlı coğrafyasında ve Çukurova’da 1911 yılında muhtelif yerlerde petrolün varlığını biliyorlar ve bu petrolü çıkarmak için ruhsatname talebinde bulunuyorlar" diyerek belgede yazanları açıkladı.

Petrol yok dedikleri kuyu

"Osmanlı arşivinde buna dair pek çok belge var" diyen tarihçi Cezmi Yurtsever, 'petrol yok' denip kapatılan kuyunun serüvenini şöyle anlattı: *Bu tarihten sonra aradan geçen 40-50 yıl sonra 1960 yılların başlarında Amerikan şirketleri Kadirli’ye geldiler. Kesikkeli köyü civarında petrol araması yaptılar kuyu açtılar. Sonra da burada zengin kaynak yok denilerek üzerini kapatıp gittiler.

Kesin burada da petrol var

*Yakın bir zamanda Ceyhan’da zengin petrol kaynağı bulundu. Yine Ceyhan Soysallı köyünde açılan petrol kuyusu petrol yok denilerek kapatılmıştı. Ben eminim ki Kadirli’de de kapatılan kuyuda bir araştırma yapıldığı takdirde zengin bir petrol kaynağını bulunacak”.