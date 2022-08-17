Ankara ile Şam ne konuşuyor? İşte Suriye'nin Türkiye'den 5 talebi var işte o istekler

TÜRKİYEve Suriye arasında ilişkilerde yeni döneme geçilirken, Türkiye gazetesi "Esad'dan beş talep" başlıklı haberinde Esed yönetiminin Türkiye'den taleplerini yazdı. Şam'ın öncelikli olarak İdlib, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Kesep Gümrüğünün kendilerine devredilmesini istediği belirtiliyor. devrini talep ettiği ifade edildi.

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Suriye'de 2011 yılından bu yana devam iç savaş ve Türkiye ile kötüleşen ilişkiler sonrasında 5 Ağustos'ta Soçi'deki zirvenin ardından Ankara ve Şam hattında diyalog iddiaları gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Rusya'nın Soçi kentinde yapılan 5 Ağustos tarihli görüşme sonrası yandaş medyada yer alan, "Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad görüşecek" iddiaları ardından gündem ısınmaya başladı.

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberinde, "Türkiye ile 11 yıl sonra komşu olmak isteyen Şam, öncelikli olarak İdlib, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Kesep Gümrüğünün devrini talep ediyor. Ankara ise terör örgütü PKK/YPG bölgelerinin tamamen temizlenmesi ve geri dönüş için güvence istiyor" ifadeleri yer alıyor. Suriye'nin taleplerinin anlatıldığı, "Esad'dan beş talep" başlıklı haberde şu ifadeler yer aldı.

'Esad cephesinin öncelikli istekleri belli olmaya başladı'

- Şam-Ankara görüşmelerinde Beşar Esad cephesinin öncelikli istekleri de belli olmaya başladı. İdlib’i isteyen Baas rejimi, Reyhanlı-Cilvegözü Sınır Kapısı ile birlikte Kesep Gümrüğünün de devrini talep ediyor. Türkiye ile 11 yıl sonra yeniden komşu olmak isteyen Esad yönetimi, Cilvegözü-Şam arasında ticari koridor ve Suriye’nin doğusunda Deir el-Zor-Haseke şehirleri ile Halep-Lazkiye hattındaki ulaşım koridorunda (M 4) tam kontrol şartını öne sürdü. Şam’ın bir başka talebi ise Avrupa ve ABD’nin Esad ailesi rejimini destekleyen bürokrat, işadamı ve şirketlere dönük yaptırımları konusunda Türkiye’nin destek vermesi...

Ankara'nın talepleri neler?

Ankara'nın Şam'dan istediklerine de yer verilen haber şöyle devam ediyor: "Türk heyeti Şam’ın taleplerine karşı terör örgütü PKK/YPG bölgelerinin tamamen temizlenmesini istedi. Türkiye ayrıca sınırda terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması, muhalefet ve Şam arasında siyasi, askeri entegrasyon süreçlerinin sağlıklı bir biçimde tamamlanması ile birlikte mültecilerin güvenli dönüşü ve yerleşim sonrası uygulamaları görmek istiyor. Ankara ilk aşamada Humus, Şam ve Halep’in güvenli ve onurlu dönüşler için pilot bölge olması ve daha sonra bu çerçevenin genişletilmesini talep ediyor."

Suriye'nin ek talepleri de var

Suriye yönetiminin, Türkiye’nin terör ve Suriye petrollerinin merkezi yönetime devrine dönük işbirliği tekliﬁne ek olarak baraj, otoyollar, elektrik, eğitim kurumları, su, ziraat gibi alanlarda da desteğin sürmesini istediğinin yazıldığı haberde, "Esad rejimi, Halep, Humus, Şam kırsalı, Hama, Dera ve Deir el-Zor dâhil savaşın ilk dönemi kontrolü kaybedip sonra yeniden ele geçirdiği bölgelerde hiçbir alt yapı ve imar çalışması gerçekleştiremedi. Suriye yönetimi, Türkiye’nin terör ve Suriye petrollerinin merkezi yönetime devrine dönük işbirliği tekliﬁne ek olarak baraj, otoyollar, elektrik, eğitim kurumları, su, ziraat gibi alanlarda da desteğin sürmesini istiyor. Rejim ayrıca mültecilerin dönüşü ve sonrasına dönük Rus-İran-Türkiye üçlüsünün kararlarına saygı duyacağını deklare etti" denildi.