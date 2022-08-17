Elbisenizdeki çamaşır suyu lekelerini bu yöntem sayesinde silgi gibi yok edebilirsiniz! İşte çamaşır suyu çıkarma yöntemleri

Temizlik yaparken kullanılan çamaşır suyu kıyafetlerle temas haline geçtiğinde herkesin büyük düşmanı haline geliyor. Kıyafetler ve eşyalarda çamaşır suyunun bulaşmasıyla oluşan beyaz lekeleri çıkartmak artık çok kolay. İşte çamaşır suyu lekelerini çıkartmak için yöntemler...

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Ev temizliğinin olmazsa olmazı haline gelen çamaşır suyu birçok kişinin gözde temizlik malzemesi olmasına rağmen aynı zamanda kıyafetlerle temas etmesi durumunda rengi bozarak çıkarttığı lekelerle herkesin korkulu rüyası haline gelmiş durumda.

Genellikle çamaşır suyu lekesi olmuş kıyafet ve eşyalar lekelerin silme ve yıkamayla çıkartılmayacağı nedeniyle kullanılamayacağı düşünülerek çöpe atılır veya kullanılmaz. Fakat bilinenin aksine çamaşır suyu lekesini çıkartmak bazı yöntemlerle mümkündür. İşte herkesin korkulu rüyası çamaşır suyu lekesini çıkartmak için bazı yöntemler...

Beyaz Sirke

Birçok temizlik ürününün içinde kullanılan sirke çamaşır suyu lekeleri için de oldukça etkilidir. 1 yemek kaşığı sirkeyi bir su bardağı su ile karıştırıp beyaz çamaşırlarınıza çamaşır suyunun temas ettiği yerler temiz bir bezle silinir. Bu yöntem lekeler için etkilidir.

Karbonat

Bir diğer yöntem ise karbonattır. Karbonat ve suyu karıştırarak yoğun bir macun kıvamına getirilir. Daha sonra çamaşır suyu temas edilen bölgeye sürülür. Karbonat uygulanan bölge kuruduktan sonra ise diş fırçası yardımıyla çitilenerek temizlenir.

Metil Alkol

Çamaşır suyunu çıkartmanın en etkili yöntemi olarak bilinen yöntem metil alkol yöntemidir. Eczaneden temin edeceğiniz alkol pamuk yardımıyla çamaşır suyu lekesi bulunan alana uygulanır. Metil alkol uygulanan eşya ya da kıyafet bir gece bekletildikten sonra düşük derecede yıkanır. Kıyafet ve eşyalarını bu yöntemle çamaşır suyundan kurtulur.

Sodyum tiyosülfat

Sodyum tiyosülfat yöntemi ise daha geniş alanlar veya beyaz çamaşırlar için kullanılır. Pet shoplardan kolayca temin edebileceğiniz seyreltilmiş sodyum tiyosülfat pamuk yardımıyla çamaşır suyu lekesi bulunan bölgeye uygulanır. Çözelti kumaşa zarar verebileceği için silmekten ziyade dokunarak temizlenmelidir. Ardından işlem uygulanan eşya veya kıyafet soğuk suyla yıkanır ve kurumaya bırakılır.



Bütün bu işlemler uygulanırken cildi tahriş edici etkileri bulunan çamaşır suyundan korunmak için eldiven kullanılmalıdır. Çamaşır suyu başka bir deterjan ya da çözeltiyle karıştırılmamalıdır.

Çamaşır suyu lekesini gizlemenin yolları

Kullanılan metil alkol, kıyafetlerinizdeki çamaşır suyunu geçirme konusunda bazı durumlarda yetersiz kalabilir. Özellikle de açık renkli kot pantolon ve ceket gibi kıyafetlerde.

Bu kıyafetleri eğer daha sonra da kullanmak isterseniz; çamaşır suyunun leke bıraktığı yerlere renkli kumaşlarla yama yapabilirsiniz.

Çok küçük noktalar halinde leke oluştuysa zevkinize göre düğme de dikebilirsiniz.