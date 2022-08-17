Neşesiyle övgüleri toplayan fenomen temizlik işçisi Hamit Karakaya'nın hayat hikayesi dinleyenleri üzdü

Sosyal medyayı kullanan birçok kişi temizli işçisi Hamit Karakaya'nın eğlenceli videolarına mutlaka denk gelmiştir. İşiyle eğlenceyi bir araya getirerek her ortamda dans eden Hamit Karakaya'nın gerçek hikayesi aslında çok acıklı! Yaşadıklarım çok ağır ya delirecektim ya da oynayacaktım diyen Hamit Karakaya dertleriyle baş etmek için dans etmeyi seçmiş. Ama hikayesi aslında o kadar başka ki...

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Sosyal medya kullanan birçok kişi temizlik işçisi Hamit Karakaya'nın o kendinden geçmiş dans eden hallerine mutlaka denk gelmiştir. Çoğu zaman kulağında kulaklığı ve eğlenceli figürleri ile eşlik ettiği düğünlerde çekilen görüntüler şimdilerde en çok izlenen videolar arasında. Görenin neşesi bol olsun diyerek imrendiği Hamit Karakaya'nın aslında hikayesi çok başka. Aslında o gülen gözlerin aslında kocaman bir dram saklı.

Aksaray'da yaşayan bir anda eğlenceli halleri ile gündem olan temizlik işçisi Hamit Karakaya'yı son günlerde Show TV'deki Didem Arslan'ın programında üzüntüyle izliyoruz. Eşi ile birlikte programa katılan Hamit Karakaya aslında boşandığı ilk eşinden çok dertli. Boşandığı eşinin çocuğunu da alıp gittiğini söyleyen Hamit Karakaya'nın gözü o zamandan beri yaşlı.

Çocuk hasretimi unutmak için ağlıyorum

2 yıldır çocuğunu görmediğini söyleyen ve o günden beri ağladığını gözyaşları içinde anlatan Hamit Karakaya, çocuk hasretimi unutmak için oynuyorum diyerek izleyenleri bu kez hüzne boğdu. Dram dolu hikayesi ekranlara taşınan 'Hamit Karakaya eski eşine çocuğumu artık göster, dayanamıyorum diyerek hıçkırıklara boğuldu.

Eski karım çok kıskançtı

Aksaray'da ikinci eşi ile birlikte yaşayan Hamit Karakaya'nın şimdiki evliliğinden bir çocuğu olmadı. Bir yanım hep eksik diyen Hamit Karakaya, eski eşinin kıskançlığından da dert yandı. Eski eşim beni çok kıskanırdı, tanımadığım kişileren bile sürekli kıskandırdı diyen Hamit Karakaya canlı yayında herkesin önünde eski eşine çocuğumu göster diyerek yeniden yalvardı.