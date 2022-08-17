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Şehircilik Bakanı Murat kurum açıkladı! Kira desteği artırılıyor yeni konut kampanyası geliyor

Şehircilik Bakanı Murat kurum açıkladı! Kira desteği artırılıyor yeni konut kampanyası geliyor

Marmara Depremi'nin 23. yılında İstanbul'da açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yeni bir konut kampanyası başlatacaklarını duyurdu. Kurum, bireysel kentsel dönüşümdeki kira desteğine de zam yapılacağını açıkladı. İşte zamlı kira desteği ücretleri...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Depremi'nin 23. yılında İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi teslim töreninde konuştu.

Eylül ya da Ekim aylarında yeni bir konut kampanyasını başlatacaklarını açıklayan Bakan Kurum, projede birçok firmanın yer alacağını da belirtti.  Emlak Konut öncülüğünde başlayacak kampanyadan ayrıntılarsa şu şekilde; 

Konut fiyatı ve kiralar düşecek
- Kampanyada faiz ve alım desteği olacak, bu kampanya ile konut fiyatı ve kiralar daha da düşecek.

- Kampanyaya katılan firmalar süre boyunca fiyatta değişiklik yapmama sözü verecek.

Kentsel dönüşüme kira desteğine zam!
- Bireysel kentsel dönüşümde şu an İstanbul’da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak.

- Bireysel kentsel dönüşümde şu an 400 baz puan ve 400 bin olan oranlar 600 baz puan ve 600 bine yükseltilecek.

- Belediyelerin kentsel dönüşüm projelerine yüzde 50 faiz desteği verilecek.

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