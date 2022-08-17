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Süleyman Soylu dizlerinin üstüne çöktü canlı yayındaki 7.6'lık deprem anı videosu olay

Süleyman Soylu dizlerinin üstüne çöktü canlı yayındaki 7.6'lık deprem anı videosu olay

TÜRKİYE Dışişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kanal D'de yayınlanan videosu gündeme oturdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 7.6 büyüklüğündeki deprem anını canlı yayında yaşadı. Süleyman Soylu dizlerinin üstüne çöküp kafasını avuçlarıyla korudu.

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17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde Kanal D canlı yayınındaki deprem anı görüntüsü gündeme oturdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Ağustos depreminin şiddetini gösteren canlandırmayı canlı yayında yaptı.

Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Şevval Şirin anons yaparken deprem anını başlattı. 7.6 büyüklüğündeki sarsıntıya tutulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, anında gösterdiği reaksiyon ile 'deprem anında yapılması gerekenleri' tam manasıyla uyguladı. 

Dizlerinin üstüne çöktü

Depremi hisseder hissetmez koltuğundan fırlayan Süleyman Soylu dizlerinin üstüne çöktü. Depremde tavan yıkılmasına karşı yaşam üçgeni oluşturmak için de önündeki sehpayı kullandı. 

Başını avuçladı

Deprem anında yaşam üçgeni oluşturmak kadar travmalara karşı başı korumak da hayat kurtarıyor. Süleyman Soylu da bunu uyguladı. Yaşam üçgeni oluşturduğu anda elleriyle başını korumaya aldı. 

Canlı yayında deprem simülasyonu

Kanal D canlı yayında deprem simülasyonu içerisinde 7,6 büyüklüğünde Gölcük depremini tekrarlandı. Süleyman Soylu, deprem anında 'çök-kapan-tutun' pozisyonunu uyguladıktan sonra hissettiklerini paylaştı. "Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz" diyen Süleyman Soylu, "2.5 yıldır afetten afete koşuyoruz. Bir tek 'Nerede bu devlet' sözü duymadım" diye konuştu. 

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