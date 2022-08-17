Eski ehliyeti olanlar hemen başvurun! Çipli ehliyet için süre bitiyor

Ehliyeti olanlar dikkat! Hemen başvurun çünkü eski tip ehliyetleri yenileme işlemleri için verilen süre dolmak üzere. Nüfus müdürlüklerine başvurarak yenileme işlemlerini yapayan kullanacılara ise para cezası uygulanacak. Peki eski ehliyet nasıl yenilenir? Yeni tip çipli ehliyet için gerekli belgeler neler ve ehliyet yenileme süresi ne zaman sona eriyor? Ehliyet yenileme ile ilgili merak edilen tüm bu soruların cevapları haberimizde...

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Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle mevcut sürücü belgelerinin yenilenmesi kararlaştırılmıştı. Yeni sürücü belgeleri 1 Ocak 2016'dan itibaren dağıtılmaya başlandı.

Hemen başvurun, süre doluyor

1 Ocak 2016 tarihinden önce ehliyet alan eski tip sürücü belgeleri için yenileme süresi ise 31 Aralık 2022'de sona eriyor. Ayrıca bu tarihe kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak yenileme işlemlerini tamamlamayan sürücüler 15 TL olan değiştirme ücretinden yararlanamayacak. Yeni çipli ehliyet için sürücü belgesi harcı, değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödemek zorunda kalacak.

Yeni tip çipli ehliyet için gerekli belgeler neler

Öncelikle Nüfus müdürlüklerinden Randevu alanların başvurudan hemen önce değerli kağıt bedeli 13 TL ve vakıf payı bedeli 2 TL olmak üzere toplam 15 TL ödeme yapması gerekmekte. Ödeme işlemleri ‘ivd.gib.gov.tr’ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla veya bankadan yapılabilmekte.

-Nüfus cüzdanı,

-Eski sürücü belgesi,

-15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz veya dekont

-Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

-Sağlık ocağından alınan 'Sürücü olur’ yazan sağlık raporu

Yeni ehliyet için randevun nasıl alınır?

Belirtilen tarihten önce eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler ‘Alo 199’ çağrı merkezinden, mobil uygulamadan ya da ‘nvi.gov.tr’den aldıkları randevu alabilir.

Yeni Ehliyet Sınıfları 2016

Yeni yönetmelikle verilen 9 ehliyet sınıfı 18'e yükselecek. Yeni tip sürüsü belgeleri, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici sınıfları için 5 yıl, motosiklet, otomobil, traktör ve iş makinesi sınıfları için 10 yıl geçerli olacak. Yeni tip ehliyet yenileme işlemi için bu sürenin sonunda sağlık kontrolünden geçilmesi gerekecek.

Kimlik ve ehliyet birleştirme nasıl yapılır?

Ehliyeti yenilemek için de yine kimlik kartında olduğu gibi bir süreç izleniyor. Yeni kimlik kartı ve yeni ehliyeti olan yurttaşların birleştirme işlemi için herhangi bir belge ibraz etmeleri gerekmiyor. Sadece nüfus müdürlüğüne giderken yanlarında her iki kartı da götürmeleri gerekiyor.

Yeni kimlik kartı ve eski ehliyeti olan yurttaşlar ise birleştirme işlemi için nüfus müdürlüğüne; 4 adet biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve 15 TL'lik harç bedelinin ödendiğini gösteren makbuz götürmeleri gerekiyor.

*Ehliyet ve kimlik belgesinin birleştirilme işleminin yapılabilmesi için her iki belgenin de yenilenmiş olması gerekir.

*Yeni kimlik kartı olup da eski ehliyet ile birlikte bu işlem yapılamaz.

*Ehliyet ve kimlik belgeleri eski ise yenisi ile değiştirilmesi gerekir.

*Birleştirme işlem için randevu alınır.

*Randevu tarihinde ilgili nüfus müdürlüğüne şahsen gidilerek birleştirme işlemi gerçekleştirilir.