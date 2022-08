Fırsatçılara inat yaptı yüzde 30 daha ucuza satıyor! Mardinli kasapta etin fiyatı...

MARDİN'de bulunan bir kasap meslektaşlarına ve fırsatçılığa karşı durup eti piyasanın altında yüzde 30 daha uyguna satıyor. Normalde kilosu 120 lira civarı olan etin fiyatı Mardinli kasapta 90 lira.

Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde bulunan 22 yaşındaki Yusuf Güzdaoğlu, 7 yaşından beri baba mesleği olan kasaplık ilgileniyor. Fırsatçılığın kol gezdiği bugünlerde meslektaşlarına göre etin fiyatını yüzde 30 daha uygun satıyor.

Piyasada 110 ile 120 lira arası olan etin fiyatı bu kasapta 90 liradan müşterilere sunuluyor.

7 yaşından beri kasaplık mesleği ile ilgilendiğini belirten Güzdaoğlu, “Ağabeyimle birlikte ortaktım. Daha sonrasında ağabeyim sağ olsun bana iş yeri açtı. Babam 75 yıldır bu meslekte ve bu mesleği yapmaya hala da devam ediyor. Etin kilosu yemden dolayı şu an çok pahalı. Elimizden geldiği kadarıyla 5-10 kazanalım, milletimize daha uygun fiyata et yedirebilmek için 75 liradan da sattım. Şu an 90 liraya kadar satıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla etimizi daha uygun fiyata verelim diyoruz. Fakirlerin yemediği, yıldan yıla evine et götürdüğü oluyor. Şu anki haliyle sadece ben 90 liraya satıyorum ve Mardin’in her yerinden bana ulaşıyorlar. Fakirler yesin diye şu an kilosu 90 lira, piyasa fiyatı 105 ile 120 TL arasında" dedi.

"Fırsatçılığa karşıyım"

Uygun fiyatta sattıkları için tepki aldıklarını ileri süren Güzdaoğlu, “Elimizden geldiği kadarıyla, kendi gücümüzle, kendi maddiyatımızda her şeyi yönetmeye sahibiz. Müşterilerimiz çok memnunlar. Allah razı olsun bana dua ediyorlar. İş yerimiz elhamdülillah, Allah’ın malıdır, bizimdir. Allah’ıma binlerce şükür ekmeğimi götürebiliyorsam fakir bir vatandaş gelip et aldığı zaman bu bana yetiyor. Her gün de dua ediyoruz. Çünkü tamahkarlık güzel bir şey değil. Fırsatçılığa karşıyım” diye konuştu.

"Etleri de gayet güzel, temiz"

Kasaba yakın oturduğunu söyleyen müşteri İbrahim Cihan, “Bu binada 4. kattayız. Arkadaşlar sağ olsun gerçekten kuzu etinde fiyatı gayet uygun sayıyorlar. Etleri de gayet güzel, temiz. Piyasada tam olarak bilmiyorum ama en az bir 100 lira üzeri 120 falan. Burada şu an 90 liraya satıyorlar. Memnunuz, bütün kasaplar aynı şekilde vatandaşlara bu hizmeti sunsunlar. Herkes faydalansın bu hizmetten” şeklinde konuştu.