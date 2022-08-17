Karşınızdaki kişi bu hareketleri yapıyorsa sizden hoşlanıyor olabilir! Beden dili hisleri ele veriyor

Flört halinde olduğunuz kadın ve erkeğin size karşı ilgi duyduğunu anlamak oldukça zordur. Fakat sizinle ilgilenip ilgilenmediğini anlayabilmek için bileceğiniz beden dili hareketleri doğru aşkı bulmanız için size yardımcı olur. İşte kişilerin size karşı olan duygu ve düşüncelerinizi okumanıza yardımcı olacak beden dili hareketleri...

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Günümüzde birçok ilişkinin en büyük sorunu olan ilgisizlik, çoğu ilişkinin bitmesine yol açabiliyor. Çok sevdiğiniz partnerinizin veya yeni bir ilişkiye başlamak istediğiniz kişinin duygularından bazen emin olamazsınız.

Kişilik özellikleri nedeniyle ilgisini belli edemeyen veya etmeyi tercih etmeyen kişilerin siz karşı ilgi duyup duymadığını anlamak için beden dili hamlelerini okuyabilirisiniz. Beden dili birçok insanın fark etmeden yaptığı hareketlerle gerçek duygu ve düşüncelerini yansıtır. İşte partnerinizin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlayabileceğiniz beden dili hareketleri...

Oturma pozisyonu ve ayaklarının bakış yönü

Herhangi bir mekanda partnerinizle otururken partneriniz bedeninin ve ayaklarının size tam olarak dönük olması odak noktasının siz olduğunuzu, sizden hoşlandığını gösterir. Ayrıca dik ve bacaklarını açarak oturuyorsa sizin yanınızda rahat ve bir o kadar da kararlı olduğunu gösterir.

Kolların duruşu

En önemli beden dili olan kollar kişinin siz olan tavrını ortaya koyar. Partneriniz kollarını masaya koyup hafifçe size eğilmiş bir şekilde duruyorsa kendinizle ilgili söyleyeceğiniz şeylerin ilgisini çekmiş olduğunu gösterir. Kollarını çapraz bağlamış ve geriye yaslanmış bir şekilde sizi dinliyorsa size karşı çekingen ve aynı zamanda kendi hakkında bir şeyleri gizlediğini anlayabilirsiniz.

Surat ifadesi

İlgi ve hoşlantının belirlenmesinde temel faktörlerden biri olan surat ifadelerinin birçok anlamı vardır. Fakat sürekli gülümseme hali, sizinle göz teması içerisine girdiği anda kişinin gülümsemeye başlaması ve sinirli veya gergin anlarda bile size karşı surat ifadesinin yumuşak olması hoşlantı durumunun başladığını gösterir.

Kaşlar

Genellikle bir erkeğin sizden hoşlanıp hoşlanmadığı anlamanız için kaşlarına bakmanız yeterli olacaktır. Sizden sık sık gözlerini kaçıran bir erkek aynı zamanda sizinle konuşurken kaşlarını kaldırıyorsa sizden hoşlanıyor demektir.

Sık göz kırpma

Her iki cinsiyette de hoşlantının başlangıcında istemsizce yapılan göz kırpma eylemi hoşlantının temel göstergelerindendir. Fazlaca göz kırpmak partnerine karşı heyecan duyduğunun belirtisidir. Fakat tik haline gelmiş olan hızlı ve fazla göz kırpma hareketi ile karıştırılabilir.

Kafa hareketleri

Siz konuşma halindeyken başını yana doğru yatırarak sizi dinliyor ve gözlerinizin içine bakıyorsa tüm dikkatiyle sizi dinlediğini anlayabilirsiniz. Aynı zamanda sürekli yüzüne ve saçlarına dokunuyorsa size kendini beğendirmenin heyecanını duyduğunu gösterir.