Bakan Nureddin Nebati 'bütün kesimleri ilgilendiriyor' diyerek paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından önemli bir gönderi paylaştı. 'Esnaflarımızdan, işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar bütün kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz' diyen Nebati, düzenlemelerin detaylarını aktardı.Abone ol
Bakan Nebati 9 maddede esnafa ve işverene sağlanan, 4 maddede tüketiciye sağlanan, 6 maddede de yatırımcıya sağlanan vergi kolaylıklarını açıkladı.
Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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