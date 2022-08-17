Şanlıurfa şehitlerinin intikamı alınıyor! Birecik bölgesinde 22 terörist öldürüldü

ŞANLIURFA'da 2 askerimizin şehit edildiği havan saldırısından sonra TSK'nın terör örgütüne yönelik başlattığı operasyonlarda 22 terörist etkisiz hale getirildi.

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Şanlıurfa'da teröristlerin havan saldırısında Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu ve Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir şehit oldu. 3 askerin de yaralandığı hain saldırı sonrası TSK, terör örgütüne karşı operasyon başlattı.

Şehitlerin intikamı alınıyor. Birecik, teröristlere dar edildi. Milli Savunma Bakanlığı, hain saldırıdan sonra yürütülen operasyonlarda 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.