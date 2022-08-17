Merdan Yanardağ'ı tetikçilikle suçlayan Muharrem İnce: Bir kanala ayda 600 bin Türk lirası veriyorlar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018 seçimleri gecesinde seçmeni yüzüstü bırakmakla suçlayan Tele 1'in sahibi Merdan Yanardağ'a cevap verdi. O gece yanında olan CHP'li isimleri sayan İnce, "Ben anlattım, inanmıyorsunuz. Bu arkadaşlarla beraber beni kanalına çıkar Merdan” dedi. Yanardağ'ı maaşlı tetikçilik yapmakla suçlayan İnce, "Bir tane belediyeyi açıkladım, hemen hemen hepsi yatırıyor. Genel merkezleri de yatırıyor. Hatta bir kanala ayda 600 bin Türk lirası veriyorlar" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ arasındaki polemik tam gaz devam ediyor.

CHP yandaşı olmakla nitelediği Halk TV, Tele 1, KRT'nin Memleket Partisi'ni görmezden geldiğini bu kanalların her ay düzenli para karşılığı CHP ve İYİ Parti haberlerine yer verdiğini savunan İnce'nin sözleri polemiğin fitilini ateşledi.

Yanardağ: "CHP ile hizmet anlaşmalarımız var"

İnce'nin "Sana bir soru: CHP'den ayda kaç para alıyorsun kanala? İYİ Parti'den kaç para alıyorsun? Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şeref varsa yemin et bakalım almadığına" sorusuna Yanardağ, "İktidar partilerini reddediyoruz. Dolayısıyla da CHP ile de zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var." yanıtını vermişti.

İnce'nin 'CHP ve İYİ Parti'den para aldı' iddialarına Yanardağ, 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gönderme yaparak İnce'yi o gece seçmeni yüzüstü bırakmakla suçlamıştı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

İnce’nin gündeminde TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile arasında geçen ‘seçim gecesi’ tartışmasında ortaya atılan iddialar yer aldı.

“Bu arkadaşlarla beni kanalına çıkar Merdan”

24 Haziran 2018 seçimlerinde seçim gecesi yalnız olmadığını söyleyen İnce, “Şu anda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yanımdaydı. O gece yanımda olup rahmetli olanlar var, başka arkadaşlar var, 50-60 kişi hep birlikteyiz. Ben anlattım, inanmıyorsunuz. Bu arkadaşlarla beraber beni kanalına çıkar Merdan. Merdane gibi dönme. İki dakika delikanlı ol, çağır bu arkadaşları. Bak bunlar CHP’de siyaset yapıyor. Beraber sen de gel, seçim gecesi neredeymişim beraber açıklayalım. Ben varım, sen bunu yapabilir misin? Sen bunu yapamazsın, korkarsın, patronun parayı keser. Bu arkadaşları da çağır. Diğer medya kuruluşlarına sesleniyorum; Merdan bunu yapamaz, siz Merdan’ı da çağırın, CHP milletvekillerini de çağırın, beni de çağırın seçim gecesini konuşalım” diye konuştu.

“Belediyelerden aldığın paraları da sormayacağım söz veriyorum”

Muharrem İnce, kendisinin korkusu olmadığını belirterek, “Gazeteciliğin temeli cevap hakkına saygı göstermektir. Kanalını açıyorsun, o kanalı nasıl kurduğunu da biliyorum. Sen maaşlı bir adamsın. Vallahi sormayacağım bunları söz. Belediyelerden aldığın paraları da sormayacağım söz veriyorum. Çağır Engin Altay’ı, Yaşar Tüzün’ü, Tanju Özcan’ı, Hasan Akgün’ü seçim gecesini konuşalım. Söz veriyorum belediyelerden aldığın paraları da sormayacağım. Bana soru soruyor ama ben derdimi anlatamıyorum. Saydırıyor bana ama bana yer vermiyor. Böyle gazetecilik olur mu” açıklamalarında bulundu.

“Bir kanala ayda 600 bin Türk lirası veriyorlar”

Bir gazetecinin “Bazı gazetecilerin muhalefetteki partilerden maaş aldığını söylediniz. İsimleri ve belediyeleri açıklayacak mısınız?” sorusu üzerine ise İnce, “Maaş aldıklarını hepimiz biliyoruz. Canlı yayınlarını veriyoruz, bunun karşılığında ücret alıyoruz diyorlar. Tarifesi var. Bir tane belediyeyi açıkladım, hemen hemen hepsi yatırıyor. Genel merkezleri de yatırıyor. Hatta bir kanala ayda 600 bin Türk lirası veriyorlar” dedi.