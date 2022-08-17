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Barbaroslar Niko'dan yeni dizi haberi! Batuhan Bayar Barbaroslar'dan sonra ekranları o diziyle sallayacak

Barbaroslar Niko'dan yeni dizi haberi! Batuhan Bayar Barbaroslar'dan sonra ekranları o diziyle sallayacak

TRT 1 ekranlarının dönem dizisi olan Barbaroslar Akdeniz Kılıcı dizisi sete çıktı, 2. sezon çekimleri hızlı başladı. Engin Altan Düzyatan'ın ölerek veda ettiği diziye Niko karakterine hayat veren genç oyuncu Batuhan Bayar da veda etti. Peki performansı ile göz dolduran Batuhan Bayar şimdi nerede rol alacak, hangi dizide oynayacak?

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Sezon dizileri ile adından söz ettiren TRT 1'in iddialı yapımı Barbaroslar Akdeniz Kılıcı'nın 2. sezonu için kollar sıvandı, ekip yeni sezon bölümleri için sete çıktı. İlk sezonda Engin Altan Düzyatan'ın vedası ile büyük bir kayıp veren dizi genç yetenek Batuhan Bayar'ın diziye veda etmesi ile kan kaybı yaşadı. Fakat genç ismin yeni projesi belli oldu. 

Batuhan Bayar dünyaya açılıyor

Batuhan Bayar bu kez dünyaya açılacak ve büyük bir ses getirecek yapımda rol alacak. “Lost” ve “Prison Break” gibi efsane dizilerin yönetmeni Bobby Roth'un çekeceği dizide başrol olacak. TRT Dijital için çekilecek dizi Süper Kahramanlar – Altay” dizide Aslı Sümen ve Cem Özer gibi isimlerle başrol oynayacak olan Batuhan Bayar sete çıkmadan önce yemekte diğer rol arkadaşları ile bir araya geldi. 

Oyunculuk dışında müzikle de uğraşan  Batuhan Bayar, önce reklam filmlerinde ve Aile Hükümeti filminde de boy göstermişti. 

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