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Gören inanamadı! Eşinden kent meydanında pankartla özür diledi

Gören inanamadı! Eşinden kent meydanında pankartla özür diledi

KIRŞEHİR'de kendisini terk ettiğini öne sürdüğü eşinden pankart açarak özür dileyen adam, sosyal medyada gündem oldu.

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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan ve Cacabey Meydanı'na gelerek eylem yapan ve sonrasında polis tarafından alınan S.A., eşi Rukiye A.'ya 'Aşkım Beni Affet' yazılı pankart açtı. Pankartın il meydanında fark edilmesi sonrası Ahi Polis Merkezi'ne götürülen ve ardından da aile polisliği görevlilerine teslim edilen S.A., açtığı pankartla da sosyal medyayı salladı.

Sen dönene kadar da açlık grevi yapacağım
Yüzünü kapatarak açtığı pankartların yanına oturan S.A., eşinden çocukları için kendine fırsat tanımasını istedi. Açtığı pankartla eşi Rukiye A.'ya seslenen S.A., "Bana çocuklarımız için fırsat ver. Hatalıyım, hatamı anladım. Seni çok seviyorum. Çocuklarımızı anasız, babasız bırakmayalım. Seni canımdan çok seviyorum. Sen dönene kadar da açlık grevi yapacağım" yazılı pankart açtı.

Polis karakola götürüp ifadesini aldı
Kısa süre içerisinde polis tarafından alınan ve eşinden af dileyen S.A., ifadesi alındıktan sonra eylemini sonlandırıp sırra kadem bastı. Şehirde ise sosyal medyada Rukiye dönsün mü? Dönmesin mi? konulu etiketler başladı.

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