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İsveç'te elektrik fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı

İsveç'te elektrik fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı

İsveç'te geçen hafta 4,7 kron (yaklaşık 8 lira) olan elektriğin bir kilovatsaatinin 7,68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldiği bildirildi.

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Bixia Enerji Şirketi'nin analisti Jonas Sigvardsson, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, İsveç'te elektrik fiyat artışlarının tüm zamanların rekorunu kırdığını söyledi.

Geçen hafta 4,7 kron (yaklaşık 8 lira) olan elektriğin bir kilovatsaatinin 7,68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldiğini aktaran Sigvardsson, rekor fiyat artışlarını Avrupa'daki gaz fiyatlarının yükselmesine bağladı.

Sigvardsson, "Rüzgar enerjisinin ve ulusal elektrik üretiminin düşük kalması da elektrik fiyatlarını tetikledi." ifadesini kullandı.

Elektrik fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 100 arttığının altını çizen Sigvardsson, bu kış İsveç'te elektriğin bir kilovatsaatinin 12 krona çıkmasını beklediklerini aktardı.

Artan elektrik fiyatlarını değerlendiren Başbakan Magdalena Andersson da halkı elektrik tasarrufu yapmaya davet ederek, "Elektrik fiyatları sadece İsveç'i endişelendiren bir konu değil." dedi.

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